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幫自己人？中國囤糧　聯合國糧農總幹事遭爆隱匿不查

▲聯合國糧農總幹事屈冬玉被曝故意掩蓋中國搶糧的行為。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國糧農總幹事屈冬玉被曝故意掩蓋中國搶糧的行為。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-17 13:50:50

俄烏戰爭已經持續延燒逾超過百日，但戰火影響的範圍並不僅限於兩國之間，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球面臨幾十年來最嚴重糧食危機，不過近20年來糧食自給率下滑的中國，卻未受到戰事衝擊，引發外界對中國「囤糧」的關注。有外媒踢爆，聯合國檢查組（JIU）指責糧農組織總幹事屈冬玉，故意掩蓋中國搶糧的行為，並私自取消了檢查組對農糧組織管理層的獨立審查。

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根據《政治家》（Politico）報導，聯合國檢查組近期著手審查糧食及農業組織管理層人事，發現2019年時任中國農業部副部長屈冬玉在當年聯合國糧農組織改選中，取得了總幹事一職。他原本4年一任的總幹事職務將在2023年到期，同年7月將舉行新管理層選舉。

聯合國檢查組指控迄今為止的官方事件摘要中，存在「不準確和疏漏」，但今年1月及6月的獨立審查都被取消，並將該審查推遲到2024年春季。而屆時他可能能贏得連任，再繼續任職4年。對此，屈冬玉否認做出「推遲審查」，稱僅是希望檢查組「另找時間」。

法國駐糧農組織大使尤爾根森（Céline Jurgensen）砲轟，稱「糧農組織要求推遲審查是史無前例的」，強調沒有成員國事先獲知糧農組織要求推遲獨立審查一事，並敦促糧農組織尊重檢查組的正當程序，及其對改善整個聯合國系統治理、問責制、透明度的貢獻。

▲烏克蘭是農業強國，一旦與俄羅斯爆發衝突將會立即引發糧食市場震盪、價格上漲。 （圖／美聯社）
▲受到氣候變遷、新冠肺炎疫情延燒、以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所帶來的接連衝擊，糧食安全已成為迫在眉睫的全球危機。 （圖／美聯社）
全球近年來氣候劇烈變化乾旱水災頻傳，再加上新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，原本就對糧食價格造成壓力，而俄羅斯入侵烏克蘭更使情況雪上加霜。雖然俄羅斯和烏克蘭都是世界重要糧倉，但是在2月24日爆發這場戰爭之前，中國就已經開始搶糧屯糧。

美國農業部預估，中國在今年年中可望掌控全球69%的玉米、60％的稻米、還有51%的小麥儲備。「歷史高位」的糧食儲備再度推高全球糧價，且中國囤積全球半數糧食，但人口僅佔全球18%，顯示囤糧政策恐不僅只為中國人民，令人質疑其動機是要藉由囤積糧食來掌控全球糧食價格，進而提升自己在全球的影響力。

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