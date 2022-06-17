幫自己人？中國囤糧　聯合國糧農總幹事遭爆隱匿不查

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聯合國檢查組指控迄今為止的官方事件摘要中，存在「不準確和疏漏」，但今年1月及6月的獨立審查都被取消，並將該審查推遲到2024年春季。而屆時他可能能贏得連任，再繼續任職4年。對此，屈冬玉否認做出「推遲審查」，稱僅是希望檢查組「另找時間」。
法國駐糧農組織大使尤爾根森（Céline Jurgensen）砲轟，稱「糧農組織要求推遲審查是史無前例的」，強調沒有成員國事先獲知糧農組織要求推遲獨立審查一事，並敦促糧農組織尊重檢查組的正當程序，及其對改善整個聯合國系統治理、問責制、透明度的貢獻。
全球近年來氣候劇烈變化乾旱水災頻傳，再加上新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，原本就對糧食價格造成壓力，而俄羅斯入侵烏克蘭更使情況雪上加霜。雖然俄羅斯和烏克蘭都是世界重要糧倉，但是在2月24日爆發這場戰爭之前，中國就已經開始搶糧屯糧。
美國農業部預估，中國在今年年中可望掌控全球69%的玉米、60％的稻米、還有51%的小麥儲備。「歷史高位」的糧食儲備再度推高全球糧價，且中國囤積全球半數糧食，但人口僅佔全球18%，顯示囤糧政策恐不僅只為中國人民，令人質疑其動機是要藉由囤積糧食來掌控全球糧食價格，進而提升自己在全球的影響力。