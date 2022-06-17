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268億富少被消失2個月！IG突炫「一雙9萬聯名鞋」

▲大陸富少王思聰IG發聲。（圖／王思聰IG）
▲大陸富少王思聰IG發聲。（圖／王思聰IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-17 15:00:002022-06-17 15:14:43

大陸富少王思聰是前首富「萬達集團」董事長王健林之子，擁有60億元人民幣（約268億元新台幣） 身家，說話直率、經常針砭時事，4月在微信朋友圈批評大陸政府每天驗PCR是「奴性和血性」，微博等社群平台遭封鎖。沒想到，昨（16日）他突然在IG發文秀名牌鞋，生活似乎沒有受到太大影響。

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▲王思聰紅粉知己一個換一個，有「國民老公」封號。（圖／王思聰IG）
▲王思聰紅粉知己一個換一個，有「國民老公」封號。（圖／王思聰IG）
被噤言2個月，王思聰更新個人IG，上傳3雙LV和NIKE聯名鞋的照片，低筒款一雙價值9萬多元新台幣，他一次擁有藍、紅、咖啡色，總價至少27萬元，附文寫下：「終於到了！」語氣顯得相當興奮，有網友留言「我今天在路上看到你了，穿藍色的這雙騎著車」，他親自回應「眼神這麼好」。

▲王思聰秀總價27萬聯名鞋。（圖／王思聰IG）
▲王思聰秀總價27萬聯名鞋。（圖／王思聰IG）
其他網友看到王思聰PO文，紛紛表示：「在ins上噴一樣哈哈哈，沒必要非要用微博」、「ins推送你更新了我還以為我眼花了」、「聰哥回歸」、「想你了！多發ins」、「還以為校長被抓了」！

▲大陸富二代王思聰戀情見光。（圖／翻攝微博）
▲大陸富二代王思聰戀情見光。（圖／翻攝微博）
王思聰在「被消失」期間，微博瘋傳他與一名大眼正妹親密逛街的照片，疑似戀情曝光，女子的身分迅速遭起底，是擁有85萬粉絲的24歲網紅慎婕，網友在本人的微博貼文下留言「為啥不承認呢？大家都知道了」，她大方回覆「我沒有不承認啊」，並附上了哭臉符號，間接認了戀情。（編輯：楊穎軒）

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