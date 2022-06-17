▲ 推動淨零碳排 三重區公所採用 51 台宏佳騰智慧電車

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三重區公所此次交車的 15 台車輛將作為三重區公所人員日常勤務需求用車、36 台車輛作為各里里長及辦事處同仁代步車與關懷里民及公務使用。積極推動公務機車汰換成低污染的電動機車，選用的宏佳騰智慧電車為台灣在地深耕多年的機車品牌，Ai-1 Sport 在市場上擁有大眾一致口碑推薦，在動力性能表現優異，且配備上均採同級最佳規格。宏佳騰智慧電車使用換電最便利的 Gogoro Network 電池交換平台，全台遍布超過 11,200 座的 Gogoro Network 電池交換機櫃，鄰近三重區公所不到 1 分鐘車程即有一座換電站，提供同仁更快速的備足動能，提高穿梭鄰里巷道機動性，將有助公所人員與村里長用最優質的減碳效益，打造更高效、更安全的服務效率。
宏佳騰智慧電車董事長特助鍾亞成表示，積極推動電車產業，以及企業／政府機關響應減碳綠能理念，宏佳騰擁有綠牌、白牌、商用三輪等多項電車選擇，可根據不同需求提供所需勤務機構最適切的實踐方案，全力與公部門與產業端攜手建立密切合作，目前已獲台灣松下電子及台南警察局與消防局等多間企業及公家機關採用。宏佳騰智慧電車已於全台布建齊全的在地服務據點提供強大的後勤支援，未來亦持續以最接地氣的服務品質，強化營運量能，加速公務車輛電動化、政府淨零碳排以及 2040 年電動機車市售 100% 願景。