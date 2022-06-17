▲ 老虎牙子首次冠名贊助大型賽車比賽！STS 第二場賽事參與組別人數刷新紀錄

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STS 超級房車全國系列賽主辦單位指出，今年初規劃賽事時，就已經確定將分別於 4 月 29 至 5 月 1 日、6 月 24 至 26 日、8月 19 至 21 日以及 10 月 28 至 30 日，一連舉辦四場賽事，雖然受到疫情影響，但主辦單位仍排除萬難，依照原本公佈的時程持續推動。4月底首站賽事，透過民視全程轉播與各類社群平台擴散後，引發國內眾多車迷的關注與討論，特別是許多業界廠商主動詢問合作與贊助的可能性。繼前一場賽事由 YOKOHAMA 橫濱輪胎拿下節目冠名權利後，即將到來的 6 月底第二站比賽，在上週末拍板確定，由知名有氧飲料大廠『老虎牙子』，取得民視賽事直播節目冠名權利以及 STS 賽事名稱權利。
老虎牙子表示，賽車運動跟有氧機能飲料攜手合作，其實是最自然也最契合的，賽車運動需要爆發力、體耐力，這跟老虎牙子有氧飲料一直以來所強調的：提供飲用者源源不絕的能量與有氧是不謀而合，這是台灣最具規模也最專業的賽車活動，跟STS合作加上民視轉播，我們彼此都很期待這樣的效益。STS 創辦人陳俊杉則強調，在台灣辦賽車比賽成本非常高也非常辛苦，但基於對賽車運動的熱愛，以及這麼多車迷朋友的期待，他希望自己能堅持辦下去。陳俊杉很感謝這次能跟老虎牙子合作，也呼籲更多願意支持台灣賽車運動的好朋友們都能共襄盛舉。
6 月底的『STS 超級房車全國系列賽』第二站比賽，除了 SUPER CAR 各組別賽事外，也將延續去年麗寶賽道嘉年華的統規賽模式，納入福特 Focus 以及Toyota GR Yaris 兩個組別的競賽，讓一般房車的車主們都能更容易地參與大型比賽。再加上 NTCC 、TTCC 兩個組別的賽事，6 月底的比賽預計會有超過八個組別的比賽登場，勢必讓麗寶賽道再度沸騰。