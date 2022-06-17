▲ 四環科技｜Audi 數位化燈光科技 照亮未來

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智慧投射第一式: 鮮明無比的光毯應用
在漆黑無燈源的道路上，Digital Matrix LED 頭燈將在車道中投射出一道「光毯」，形成一條清晰明亮的車道燈並指出預測式車輛位置，有助於駕駛者充份了解車輛行徑路線，同時警惕駕駛者維持車道置中。當行駛於施工區周圍時，Digital Matrix LED 頭燈會主動偵測，調整照明寬度，將燈光投射在可行駛之道路，避開工地路段，提供顯著的能見度和安全優勢。
智慧投射第二式: 光影指引 安心變換車道
行駛於高速公路時，在變換車道期間，Digital Matrix LED 頭燈會照亮正在行駛以及即將變道的車道，隨著駕駛的方向燈切換，Digital Matrix LED 頭燈在「光毯」車道燈一側投射出動態閃爍區域，警示前後方即將有變換車輛的駛入，並提前將頭燈投射在駕駛者欲變換的道路上，大幅提升駕駛者在轉換車道的意識，有助於改善道路安全。
與燈光隨之而來 科幻般娛樂享受
四環品牌近期發佈的 Audi A6 e-tron 概念車透過 Audi 數位矩陣式 LED 頭燈，展現燈光將為人們帶來嶄新的娛樂體驗。未來 Digital Matrix LED 頭燈能夠將影像投射至前方地面或牆面上，使其與人互動進行遊戲，讓車輛充電的同時也能享受有趣且悠閒的時光。
四環品牌不斷開創燈光科技新領域，於 2020 年率先將 Digital OLED 技術應用在汽車產業，將其先搭載於 Audi Q5 尾燈，完美展現燈光的均勻性以及可無限調光並擁有非常高的對比度，使 Audi 在數位化燈光科技領域裡成為開創者。在全新 Audi A8 車款上，每具 Digital OLED 尾燈組件共分為八區塊，每區塊再細分六個控制元件，讓設計師和開發人員可以創建不同的發光模式，使其與外部進行通訊交流，大幅增加了設計自由度以及行車安全性。
頂尖數位燈光科技 帶來更安全進化行車體驗
以四環全新豪華旗艦 Audi A8 車系為例，Digital OLED 燈組會於下列情況啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 Digital OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外，並進一步保障周圍用路人的安全。
從平面到立體的先進燈光科技
Audi 具有曲線性質的 Digital OLED 尾燈獨步全球，特殊之處在於其具有柔軟且靈活性的物質特性，讓燈組結構能夠從平面轉變為立體形式，這不僅使其設計造型具有更多可能性更加銳利，也能夠將燈具造型以及燈光照明融合，有助於與外部進行通訊交流。
長久的產品生命週期
為因應汽車產業的多重精密設計，四環品牌研發出一種特殊的材料，可防止 OLED 元件與水分接觸，正因為如此，Digital OLED 的使用壽命大幅超越傳統 OLED 顯示器，甚至其產品生命週期長於一台車輛。