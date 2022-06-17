大林慈濟啟用「高功能運動醫學中心」　客製運動處方助恢復快

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大林慈濟醫院院長賴寧生表示，高功能運動醫學中心結合中醫、神經內科、骨科、風免科、復健科等醫療團隊，希望做到全齡化，將運動觀念帶給社區的長輩，發展適合長輩的運動觀念及復健流程，更重要地是幫助我們國家的運動選手，當運動產生傷害時，能協助他們恢復健康。
運動醫學治療 協助恢復受傷部位
大林慈濟醫院運醫中心主任陳韋任表示，不管是運動員，或因運動受傷的人，都能夠用運動醫學的治療概念來協助。除了協助運動員避免治療時的禁藥使用問題，運動員的工作型態與訓練需求和一般人不同，運動醫學的治療特色就是用整合性的方式，讓運動員可以繼續出賽，一般人可以繼續去工作的過程中，病情可以恢復，又不會因為繼續出賽或工作而惡化。
陳韋任主任說，只要會動，都可能因為動而產生傷害，不分年齡層，從小到大、男生女生，職業運動員、全民運動員、上班族，只要是因為動而產生的任何不舒服，都可以運用這些資源來協助。
個人化健康管理協助 避免傷勢復發
運醫中心除了運用運動醫學的概念來幫助大家快速回復、治療外，還有很特別的運動處方設計（運動衛教），可以針對個人化的健康管理協助，所以只要因為動而產生的不舒服，需要快速一點的恢復，回復後有適當的方式與資訊能讓傷勢不要那麼快復發，甚至是達到健康促進的需求，都很適合接受運醫中心的協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54144
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