foodpanda收「5元平台費」！831人怒投訴 消保官出手了
foodpanda月初對會員發出通知，自6月7日起開始針對消費者收取「平台服務費」，第一波以台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市率先開辦，無論美食外送或生鮮雜貨，北北基每筆收取5元，桃園市、新竹縣市每筆收取3元，遭到消費者大動作反彈，怒批foodpanda「割韭菜」。根據行政院消費者保護處（後簡稱行政院消保處）統計，截至6月15 日止，相關申訴案件已高達831件。
行政院消保處今（17）表示，統計截至6月15日止，針對foodpanda收取「平台服務費」事件，消費申訴案件高達831件。行政院消保處為維護消費者權益，已在6月10日召開會議，請台北市政府（foodpanda設立登記於該轄區）儘速依消費者保護法進行行政調查，確認收取平台費是否違反消保法及民法的規定，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件。
行政院消保處指出，已請foodpanda積極處理消費申訴案件，該公司允諾在接獲各縣市政府消費爭議案件後，依個案協商討論。《NOWnews今日新聞》進一步詢問foodpanda，業者表示，為配合全球政策，此次平台費通知時間較晚，也清楚聽到各方的反饋。未來平台將會加強資訊揭露與溝通，並積極協助消費者處理各項消費問題，盡力提供消費者最經濟實惠的服務。
行政院消保處也提醒消費者，若是與foodpanda產生消費爭議，可依消保法第43條以下規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另應完整保留各項訂單資料，以保障自身權益。