張亞中要求國民黨提供高雄民調 嗆拿不到下周再來抗議
國民黨高雄市長尚未決定人選，但近日卻外流一份民調顯示，智庫執行長柯志恩民調最高，有意參選的孫文學校總校長張亞中感到不滿，今(17)日由張亞中辦公室主任何啟聖前往黨中央索取民調資料，何提出3點質疑並提出2點解決方案，第一是公布資料，第二是對民調外流道歉，下週三常會前若他拿不到民調資料，他就會到常會抗議並再次索取資料。
何啟聖表示，黨中央民調已經造成滿城風雨，甚至被質疑是假民調，16日晚間國民黨秘書長黃健庭的聲明漏洞百出，黃稱不是黨中央流出，代表有民調，但是否是黨中央做的民調，黃又無法確認，只是說未來黨還會做民調，會在適當時機公開。
何啟聖提出三點質疑，如果沒有做民調，外界這麼多質疑，卻沒有澄清，對黨好嗎？如果真有民調，是跟外界流傳的狀況不同，那為何不能確認真偽？如果說民調不知道是誰外流，那是否應該徹查？這都是合理的做法，黨中央卻沒有作為。
何啟聖也爆，他無法接受國民黨指定式的滾動民調，現在立委傅崐萁15日已經找衛生署前署長楊志良溝通，他預言下一次就是楊志良是第一名，若他拿不到民調，請國民黨下一次不要在把張亞中放進民調中，現在解決方案只有兩條，第一是公布資料，第二是對民調外流道歉，下週三常會前若他拿不到民調資料，他就會到常會抗議並再次索取資料。