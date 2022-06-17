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AT-3殉職飛官徐大鈞公祭　總統蔡英文親頒褒揚令

▲總統蔡英文前往高雄空軍軍官學校親頒褒揚令，表彰殉職空軍上尉徐大鈞對捍衛領空及守護國家的付出及貢獻。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文前往高雄空軍軍官學校親頒褒揚令，表彰殉職空軍上尉徐大鈞對捍衛領空及守護國家的付出及貢獻。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-06-17 15:09:21

總統蔡英文今（17）日上午前往高雄空軍軍官學校親頒褒揚令，表彰殉職空軍上尉徐大鈞對捍衛領空及守護國家的付出及貢獻。

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蔡英文首先頒發褒揚令，由徐大鈞父親徐百山代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，蔡英文也向家屬慰問致意。

蔡英文致詞時表示，上個月，徐大鈞在執行飛行訓練時殉職，讓國人都非常傷痛不捨。今天，大家一起懷念徐大鈞，她也要代表國家，來謝謝徐大鈞。

蔡英文提到，徐大鈞的祖父是空軍飛行員出身，在耳濡目染之下，從小就立志成為戰機飛行員，來捍衛領空、守護國家。過去從中正預校到空軍官校，他在課業上認真學習，面對任何艱苦嚴格的訓練，他也努力克服困難，是學弟妹們的表率。

蔡英文說，徐大鈞的個性活潑開朗、負責任、講義氣，也讓他受到同學的喜愛和肯定。過去這段時間，同學們在留言板上向大鈞表達，會替他把路走完，繼承他捍衛領空的遺志，繼續向藍天白雲飛去。相信這不僅是對徐大鈞的思念，更代表了中華民國空軍健兒的氣魄。

蔡英文提到，她注意到徐爸爸在飛安事件發生後，即使內心十分悲痛，依然希望社會給予空軍支持，讓同學能夠儘快回到飛行線上完成訓練。她除了要感謝徐爸爸對國軍的支持，也要勉勵所有空軍弟兄姊妹，都能回應這份期待，帶著徐大鈞的信念及意志，繼續努力打拚。

蔡英文也請國防部，務必全力協助家屬，照顧好徐大鈞的家人。最後，她再次告訴徐大鈞，「謝謝你的努力，我們永遠以你為榮」。

包括國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘及空軍司令劉任遠等亦出席該行程。

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