COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林依晨曾自我質疑長達兩年　30歲後只想當有趣的老演員

▲林依晨在新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》中，提到腦科手術後曾自我質疑長達兩年。（圖／記者葉政勳攝） 
▲林依晨在新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》中，提到腦科手術後曾自我質疑長達兩年。（圖／記者葉政勳攝） 

文/林依晨

2022-06-17 16:00:00

#女演員的青春最寶貴？演員是吃青春飯的？可是我想當有趣又有故事的（老）演員啊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
二○○九年底，我在巡演林奕華導演的舞臺劇《男人與女人之戰爭與和平》時，一位影迷送了丹麥哲學家齊克果（Søren Kierkegaard）的《百合．飛鳥．女演員》給我，她在封面內頁摘錄下書中這段話：

一個女人並不是在十八歲的時候成為演員，而是在三十歲或者更遲她才成為演員。

並註明：

獻給：

我未來最敬愛的

女演員，女藝術家：

林依晨女士。

▲EQ超高的林依晨，難得大動作回擊負面傳言。（圖／資料照）
▲外表溫柔可愛的林依晨EQ高、人緣好，對於自己的演藝事業也很有想法。（圖／資料照）
當時對她這樣的期許我真是又惶恐又迷惘，因為在同年初的腦部手術過後，我其實對於自己在戲劇這條路上的能耐開始產生質疑，不僅僅是體力、耐力、意志力，甚至包括能挑戰的角色類型。

當時的我，也不知道自己在術後整整兩年的時間，會以兩張個人專輯、一本類遊記書、一部舞臺劇裡並不特別吃重累人的角色度過。我明白這是經紀人擔心我身心狀況下所能做的最好安排，我也盡了當時所能盡的最大心力完成這些工作，但那種極度想回歸影視拍攝工作的渴望，和不確定自己能否勝任的恐慌與不自信感，交相拉扯著讓我根本看不清自己的模樣。

後來，說服自己慢下來生活與工作後，身體終於慢慢恢復了，在跨入「三十歲」這個特別關卡的前後，幸福也幸運地又塑造了一兩個具代表性的角色。

▲林依晨憑本劇奪下第二座金鐘獎最佳女主角。（圖 / 翻攝我可能不會愛你臉書）
▲林依晨在《我可能不會愛你》中扮演有想法有主見的輕熟女程又青，成功奪下第二座金鐘獎最佳女主角。（圖 / 翻攝我可能不會愛你臉書）
十八歲，恰恰是我出道的第一個年頭，青春正茂，熱情正盛，雖非花容只有月貌（似滿月時的飽滿臉蛋兒），卻有著超額高漲的樂觀與積極，以此順利消解了不少入行後的不熟悉和不適應（當然，還是有部分始終不願妥協、不願適應的地方）。那樣青春的年華熱切呼應著許多同樣青春的角色，但飾演她們的我漸漸明白，「她們」無論是嬌憨羞澀、刁蠻搞怪，終究還是在一定範圍的光譜之內。

三十歲，有了十數年的積累，演員本身和同樣年齡層的角色們，質地都會有一定程度的層次和複雜度產生，不是絕對，但相較於十八歲，總是有了更多的故事可訴說，讓人想一探究竟……

女演員的青春最寶貴？演員是吃青春飯的？可是我想當有趣又有故事的（老）演員啊！過了三十歲，「演員」更豐富的光采色澤才開始要慢慢顯露展現。八十多歲的茱蒂．丹契（Judi Dench），雖然眼力已經讀不了劇本，但只要有人唸給她聽，她還是能夠塑造許多奇異而有魅力的角色，那是我最終想達到的境界，而中間這數十載，我還有很多時間與空間去拓展和實驗～

非．常．期．待！


本文出自《做自己，為什麼還要說抱歉？》，聯經出版

【 看更多請到博客來】

 

葛斯齊遇林依晨踢鐵板！不甘獨家破局　狠嗆「破壞行規」

林志玲／婚禮那天，是我這一輩子最美好的一天

媽超商借廁所「瞄成人A片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎

轉身請一定要優雅！大S：不是不愛你，只是未來不會更愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀