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蔣萬安稱帶頭輕忽疫情　行政院砲轟：發言偏頗、大可不必

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.17）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／記者葉政勳攝，2022.6.17）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-17 15:32:07

行政院長蘇貞昌日前貼出指揮官陳時中等確診官員於居家照護期間的自拍照，向國人報平安，也稱今年染疫患者99.6％都呈現無症狀或輕症，不料國民黨台北市長參選人蔣萬安卻稱，身為全國最高行政首長，不該帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害，引發論戰。行政院發言人羅秉成今（17）日表示，蘇貞昌的本意是要民眾「戒慎不恐懼」，並將事實告知民眾，蔣萬安身為公眾人物之言行應為人表率，類此任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，有失偏頗，大可不必。

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羅秉成說，指揮中心每日均會公布相關防疫資訊與數據，其中有關99.6%之確診者均為輕症與無症狀等資訊，其本意很清楚是籲請民眾面對此波疫情「戒慎而不恐懼」，並將此客觀事實與數據告知染疫民眾無須過度恐慌，且在政策上要把醫療資源留給照顧中重症，或是有可能引發中重症的高風險族群，像是高齡長輩、慢性病患者，或是需加強照顧的嬰幼兒，凡此都是政府現階段的醫療照顧重點。

羅秉成強調，衛福部在疫情發展初期就已將疫情發展跡象率先通報給世界衛生組織（WHO），行政團隊在這2年多來也莫不戰戰兢兢，不敢稍懈，而指揮中心每日召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，公開透明，盡心盡力，沒有任何人會輕忽疫情。

羅秉成說，身為一個公眾政治人物之言行應為人表率，類此任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，有失偏頗，大可不必。

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