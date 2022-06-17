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加強管制笑氣用途　讓青少年健康長大

加強管制笑氣用途　讓青少年健康長大
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健康醫療網

2022-06-17 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】笑氣的化學式為N2O，學名為Nitrous oxide，氧化亞氮。近年來笑氣濫用愈趨嚴重，威脅國人健康，政府為了加強管制，將「笑氣」列入第一個列管關注化學物質，為管制笑氣流向，凡是製造、輸入、販賣、使用及貯存的業者，須取得核可、申報運作資料，也禁止在網購平臺上販售。若查緝發現民眾未取得核可持有笑氣，依「毒性及關注化學物質管理法」第61條可處新臺幣3萬元到30萬元罰鍰。

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一時誤用笑氣　後遺症難想像

臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師黃思瑩指出，笑氣的作用時間短暫，使用者為延續笑氣帶來「愉悅」的感覺，會愈用愈多，而無法自拔。有些成癮者房內堆滿笑氣鋼瓶，長期吸食下導致身體四肢無力癱軟，讓人怵目驚心。青少年在許多聚會場合（如夜店、旅館）為尋求更嗨的氣氛，使用笑氣氣球、笑氣鋼瓶與日新月異的新興毒品混搭助興，加深加重對身體的傷害。

笑氣的副作用為頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙，及腿部無力。曾有新聞報導，司機疑似吸食笑氣鋼瓶，在馬路蛇行，自撞路樹導致意外。

吸入過量危機　嚴重傷害神經

黃思瑩藥師說，吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀。特別是娛樂用的笑氣中不含氧氣，危險性高，倘若過量導致缺氧而死亡。長期使用笑氣會導致人體維生素B12缺乏，導致周邊神經病變及巨紅血球性貧血。

初期的神經傷害症狀較輕微，包括手腳發麻、平衡與協調功能受損、及輕微之肌肉無力等。後期之症狀則包括末梢感覺異常(paresthesia)或喪失、乃至四肢麻痺，最終無力行走。政府立法將「笑氣」列入第一個列管關注化學物質，至今已經一年多，嚴加控管笑氣流向，加強查緝取締，讓青少年遠離笑氣，人生止「ㄎㄧㄤ」，擁抱健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54124

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