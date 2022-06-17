綠北市激戰！側翼吹捧陳時中　林佳龍網路聲量難擴散

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然而，網路數據也顯示，林佳龍的網路聲量起起伏伏，尤其在拋出一個議題後，雖然在當天能有聲量回饋，卻沒有辦法讓討論熱度「續航」，在近月這幾波議題聲量高峰後，聲量都是立即消退回「冰點」。以與柯文哲言辭為例，該議題的聲量在隔天14日又立刻「腰斬」至2185則，再過一天後更回落至442則低點，同一個議題無法創造第二、第三次的聲量波段。
進一步透過網路數據分析發現，林佳龍在網路上發動進攻無法延續，主要原因可能在於他的話題無法被綠營側翼有效地擴散運用。
分析指出，事實上，同一個時間點與柯文哲唇槍舌戰的，還有台北市議員苗博雅揭露「北市公務員當網軍」議題。觀察在6月1日至6月15日這半個月間，臉書政治立場親綠的粉專中，共發布69篇貼文提及苗博雅，但僅有3篇貼文談到林佳龍，其中提到苗博雅的貼文，所創造的社群互動數高達13.2萬次，而提到林佳龍的貼文只有3737次，是提到苗博雅的貼文的2.7%。
數據顯示，無論是在臉書創造的互動數和貼文數，苗博雅都遠勝「正綠軍」林佳龍。由此得知，相較於林佳龍劍指柯文哲，以苗博雅為主的台北市在野議員質詢，對於側翼來說是更好的「打柯」素材，更能引發綠營支持者共鳴，進而提升關注度。
另一方面，林佳龍端出首都政見後，隨即林佳龍的民調與陳時中打平之報導。TPOC進一步分析近3個月以來，陳時中和林佳龍的在臉書親綠粉專的聲量數據，結果顯示，在調查期間3月15日至6月15日，親綠粉專共有792篇貼文提及陳時中，卻僅28篇貼文提及林佳龍，林沒有成為綠營側翼攻防偏好引用的政治人物。
此外，這些少數有提及林佳龍的貼文中，互動數也明顯不敵陳時中相關文章，總共僅取得25180次互動，陳時中的相關貼文卻有近83萬次互動，親綠粉專提及林佳龍的貼文互動數僅為陳時中的3%左右。顯示在網路社群上，綠營側翼仍然喜歡吹捧陳時中，儘管有黨內人士匿名受訪稱「台北市不是非陳時中不可」，但林佳龍在社群上並沒有享受紅利。
網路數據統整指出，林佳龍爭取提名的3大隱憂包含議題流於單一，網路聲量難以延續；相關論述和攻防沒有辦法吸引綠營側翼關注，進一步被引用擴散；在綠營社群內部，對手陳時中聲勢仍然大勝林佳龍。