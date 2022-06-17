《天堂M》騎士黑妖逆襲將上線　「台灣巨砲」陳金鋒代言

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月16至6月21日，每日登入遊戲，最多共可領取「萬能補充寶石（刻印）」×8、「名譽金幣」×6000、「變身製作硬幣」×6000、「魔法娃娃製作硬幣」×6000、「殷海薩的祝福」×6000等獎勵。
※伊娃大冒險：伊娃養成網頁活動
玩家於遊戲內指定地圖，擊殺怪物可變為「伊娃的經驗值」，達指定經驗值「伊娃」將自動升級。伊娃等級影響突發事件派發的道具層級，等級越高、突發事件獲得的機率性獎勵道具越優渥。有機會在活動網頁兌換：「飾品選擇箱（倫提斯,史奈普）（活動）」、「稀有卡片選擇箱（活動）」、「神秘稀有卡選擇箱（活動）」、「英雄製作秘笈（刻印）」等獎勵。
※ 伊娃大冒險：老戰友回歸號召
根據帳號歷程分級「一般」至「傳說」，為拿到更好的獎勵，一起找昔日戰友回歸亞丁大陸吧。邀請碼活動依據本人及老戰友的「伊娃的靈魂」等級，獲得對應獎勵，有機會獲得「受祝福的 對盔甲施法的卷軸（活動）」、「高級祝福粉末」等獎勵。
慶祝雙近戰改版6月22日全面登場，官方祭出5大改版活動，除了先前已公開的「個人交易系統」，以及近期即將上線的「地獄系統」，其他改版內容如下：
※Season Pass：3張GAMA COUPON
改版後全面開放使用3張GAMA COUPON：「特殊商城裝備復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」，尚未取得COUPON的玩家，可於6月29日維護前以天幣購買。
※成長護照
改版後兩周內，首次創角「黑暗妖精」或「騎士」，可獲得官方特別贈送的「成長護照」，當角色提升到指定等級，可陸續取得官方加碼贈送的成長資源，幫助玩家輕鬆養成角色，快速體驗更豐富的遊戲內容。
※沉默洞穴任務
限時副本，擊敗怪物機率掉落「沉默的水晶（活動）」，可用於兌換「龍之聖水（活動）」、「救護證書（活動）」、「修練之書選擇箱（活動）」與「高級祝福粉末」等豐富獎勵。
※黑暗的修練地監上市活動
本次更新「黑暗的修練地監」，該地區到夜間時，出現BOSS強度比白天更強大。每天擊殺100隻怪物，可獲得「殷海薩的祝福」×100、「黑暗的憑證」×1，「黑暗的憑證」累積指定數量可登錄為收藏品，並獲得收藏品效果。
※ 「雙近戰逆襲」預熱實況觀看同上獎勵
6月14日舉辦的「雙近戰逆襲」預熱實況活動，觀看熱烈，觀看獎勵將於改版日發放：「技能卡抽卡包箱（期間）」×3、「神秘的魔法娃娃抽卡包（期間）」×3、「神秘的變身抽卡包（期間）」×3、「純白萬能藥箱（隨機）」×3、「祝福賦予卷軸（活動）」×21、「豐富的獎勵箱（活動）」×4等共14種虛寶。