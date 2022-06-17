蝦皮購物「618全民年中慶」最後倒數！植村秀盛大進駐

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此外，蝦皮購物將於6/17晚間6:30舉辦長達6小時的「618全民驚艷趴」跨夜直播，獻上超華麗陣容陪伴大家度過防疫宅家的時光！由黃子佼、瑪麗、黃豪平擔綱主持人，活動大使謝金燕與AKB48 Team TP、江宏傑、阿樂、CTO、無尊、梁凱莉、這群人木星、這群人董仔等13組藝人輪番上陣，現場除了要跟大家一起大玩遊戲，粉絲們還有機會享受與聲林之王李友廷、柏霖PoLin、吳霏、陳忻玥跨界合唱的獨家福利。蝦皮購物更祭出總金額高達80萬的豪禮，鎖定跨夜直播就有機會獲得Apple Watch S7、HomePod mini、小米智慧氣炸鍋、Panasonic雙溫控電烤箱、德國百靈電動牙刷等精選豪禮；好康再加碼，活動大使謝金燕也將在直播活動中壓軸登場，現場call out幸運兒送出61,800元現金大獎，今晚記得鎖定跨夜直播，盡情玩遊戲抽好禮！
蝦皮購物傾平台之力打造的「618全民年中慶」進入最終倒數，總數高達6張的0元起免運券、商城最高68折、天天簽到抽萬元現金再抽百萬現金等吸睛優惠，讓全民放肆開心買！6/18活動正式日推出指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元瘋搶兩大優惠，等你來瘋搶！iPhone13 128G破盤價6180元、Panasonic除濕機現省超過5千元，流血價1680元、微星27吋電競曲面螢幕下殺千元有找，還有SanDisk Ultra MicroSD A1高速記憶卡32G、農純鄉寶寶即食粥等通通只要1元。6/18凌晨0點更祭出人氣熱銷品超殺折扣，雅漾舒護活泉水、碧歐斯BIO水感舒緩微礦能量噴霧組下殺千元有找，原價36900元的東元變頻冷暖空調破盤價只要18900元。「618全民年中慶」倒數攻略教你這樣買最划算。
攻略一
6/18凌晨0–2點限量四大超商0元免運券1張、6/18全日99元免運券5張，高達6張免運券讓你想買就買，無須猶豫！
攻略二
活動期間（6/1–6/18）領免運券玩遊戲天天簽到，除了領18元購物金外，6/18再加碼當日下單滿618元，就有機會抽100萬元現金，讓你一夜成為百萬獎金幸運兒！
攻略三
6/17晚上6:30觀看「618全民驚艷趴」跨夜直播，就有機會獲得61,800元現金、Apple Watch S7、HomePod mini、小米智慧氣炸鍋、Panasonic雙溫控電烤箱、德國百靈電動牙刷等總價值超過80萬好禮！
攻略四
鬧鐘設定好，6/18當日指定時段祭出品牌旗艦店1折起、精選商品超便宜1元瘋搶、人氣熱銷商品超殺優惠，讓你用史上最優惠的價格帶回心儀好物！
攻略五
植村秀正式進駐蝦皮商城，6/17-6/18開幕暖身慶預熱開跑，6/19推出首檔超級品牌日，全館商品通通9折，當日整點再搶蝦幣25%回饋！還有超狂滿額贈禮等你來拿！
6/17-6/19不限金額下單，贈明星體驗禮 無極限光澤水粉底試用包1ml *2
6/17-6/19消費滿2,200元，贈明星潔顏保養組2件組
6/17-6/19消費滿3,500元，贈金萃保養旅行3件組
6/19 消費滿3,500元，限時再加碼贈品牌化妝包
（滿額門檻不累贈，數量有限送完為止）