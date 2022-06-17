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蝦皮購物「618全民年中慶」最後倒數！植村秀盛大進駐

▲蝦皮購物「618全民年中慶」優惠最終倒數，6月18日加碼再抽百萬現金！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」優惠最終倒數，6月18日加碼再抽百萬現金！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-17 17:30:03

蝦皮購物「618全民年中慶」進入最終倒數，蝦皮購物觀察，今(2022)年受疫情影響，居家網購買氣攀升，其中「居家生活用品」、「3C家電」、「寵物用品」三大類別商品需求量，自618暖身活動開跑後，明顯較4月疫情爆發前有著彈跳成長，可見疫情下民眾偏向採購大體積、實用性高的民生相關用品。今年618不僅祭出「全站0元起免運」、「商城最高68折」、「品牌旗艦店1折起」、「超便宜1元起」四大超殺優惠，讓民眾在家也能盡情網購，更推出「蝦皮現金宴」活動，領免運券天天抽萬元現金、6/18當天更加碼抽百萬現金，吸引民眾熱烈參與，活動開跑至今已累積超過百萬人次上線簽到！

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▲植村秀重磅進駐蝦皮商城！6月19日全館通通9折，再祭蝦幣25%回饋。（圖／品牌提供）
▲植村秀重磅進駐蝦皮商城！6月19日全館通通9折，再祭蝦幣25%回饋。（圖／品牌提供）
優惠活動不間斷，美妝大牌植村秀宣布正式進駐蝦皮商城，歡慶品牌旗艦店盛大開幕，6/17-6/18祭出開幕暖身慶，關注店鋪立即領30元起折價券，下單再送無極限光澤水粉底試用包，6/19更盛大推出首檔超級品牌日，祭出全館免運、領優惠券結帳再享9折、整點狂撒蝦幣25%回饋，滿額加碼贈明星保養組、品牌化妝包等超值豪禮，一次購足美妝保養品就趁現在！植村秀 無極限超時輕粉底優惠組贈送潔顏油30ml+粉底10ml，券後價只要1620元；夏日定妝必備的植村秀 無極限持久定妝噴霧雙件組原價3191元，限時券後價2070元；植村秀無色限緞光極潤唇膏優惠組68折券後價990元再加贈迷你唇膏，超殺開幕慶價格還能再疊加618全民年中慶全站優惠券，折上加折、挑戰電商最低價，千萬不要錯過！

▲「蝦皮購物」植村秀無極限持久定妝噴霧雙件組，優惠價2,070元。（圖／品牌提供）
▲「蝦皮購物」植村秀無極限持久定妝噴霧雙件組，優惠價2,070元。（圖／品牌提供）
此外，蝦皮購物將於6/17晚間6:30舉辦長達6小時的「618全民驚艷趴」跨夜直播，獻上超華麗陣容陪伴大家度過防疫宅家的時光！由黃子佼、瑪麗、黃豪平擔綱主持人，活動大使謝金燕與AKB48 Team TP、江宏傑、阿樂、CTO、無尊、梁凱莉、這群人木星、這群人董仔等13組藝人輪番上陣，現場除了要跟大家一起大玩遊戲，粉絲們還有機會享受與聲林之王李友廷、柏霖PoLin、吳霏、陳忻玥跨界合唱的獨家福利。蝦皮購物更祭出總金額高達80萬的豪禮，鎖定跨夜直播就有機會獲得Apple Watch S7、HomePod mini、小米智慧氣炸鍋、Panasonic雙溫控電烤箱、德國百靈電動牙刷等精選豪禮；好康再加碼，活動大使謝金燕也將在直播活動中壓軸登場，現場call out幸運兒送出61,800元現金大獎，今晚記得鎖定跨夜直播，盡情玩遊戲抽好禮！

▲看蝦皮購物「618全民驚艷趴」跨夜直播，高達80萬的免費豪禮送給你！（圖／品牌提供）
▲看蝦皮購物「618全民驚艷趴」跨夜直播，高達80萬的免費豪禮送給你！（圖／品牌提供）
蝦皮購物傾平台之力打造的「618全民年中慶」進入最終倒數，總數高達6張的0元起免運券、商城最高68折、天天簽到抽萬元現金再抽百萬現金等吸睛優惠，讓全民放肆開心買！6/18活動正式日推出指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元瘋搶兩大優惠，等你來瘋搶！iPhone13 128G破盤價6180元、Panasonic除濕機現省超過5千元，流血價1680元、微星27吋電競曲面螢幕下殺千元有找，還有SanDisk Ultra MicroSD A1高速記憶卡32G、農純鄉寶寶即食粥等通通只要1元。6/18凌晨0點更祭出人氣熱銷品超殺折扣，雅漾舒護活泉水、碧歐斯BIO水感舒緩微礦能量噴霧組下殺千元有找，原價36900元的東元變頻冷暖空調破盤價只要18900元。「618全民年中慶」倒數攻略教你這樣買最划算。

▲蝦皮購物「618全民年中慶」iPhone13 128G，優惠價6,180元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」iPhone13 128G，優惠價6,180元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」東元變頻冷暖空調，優惠價18,900元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」東元變頻冷暖空調，優惠價18,900元。（圖／品牌提供）
攻略一

6/18凌晨0–2點限量四大超商0元免運券1張、6/18全日99元免運券5張，高達6張免運券讓你想買就買，無須猶豫！

攻略二

活動期間（6/1–6/18）領免運券玩遊戲天天簽到，除了領18元購物金外，6/18再加碼當日下單滿618元，就有機會抽100萬元現金，讓你一夜成為百萬獎金幸運兒！

攻略三

6/17晚上6:30觀看「618全民驚艷趴」跨夜直播，就有機會獲得61,800元現金、Apple Watch S7、HomePod mini、小米智慧氣炸鍋、Panasonic雙溫控電烤箱、德國百靈電動牙刷等總價值超過80萬好禮！

攻略四

鬧鐘設定好，6/18當日指定時段祭出品牌旗艦店1折起、精選商品超便宜1元瘋搶、人氣熱銷商品超殺優惠，讓你用史上最優惠的價格帶回心儀好物！

攻略五

植村秀正式進駐蝦皮商城，6/17-6/18開幕暖身慶預熱開跑，6/19推出首檔超級品牌日，全館商品通通9折，當日整點再搶蝦幣25%回饋！還有超狂滿額贈禮等你來拿！

6/17-6/19不限金額下單，贈明星體驗禮 無極限光澤水粉底試用包1ml *2

6/17-6/19消費滿2,200元，贈明星潔顏保養組2件組

6/17-6/19消費滿3,500元，贈金萃保養旅行3件組

6/19 消費滿3,500元，限時再加碼贈品牌化妝包

（滿額門檻不累贈，數量有限送完為止）

蝦皮購物「618全民年中慶」全站0元起免運　宅家瘋網購

蝦皮購物「618全民年中慶」　祭飲品1元起消暑提案

一鍵採買！蝦皮購物9款宅家抗疫箱　挑戰業界種類最多元

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