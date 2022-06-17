無痛血尿恐患「膀胱癌」　醫師點名「這年齡」最危險

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膀胱癌常見症狀膀胱癌的常見症狀包括無痛性的血尿、尿頻、排尿疼痛、和背痛，若出現任一症狀，尤其是發現尿液呈鮮紅色或深棕色，建議及早就診，經由醫師診斷查明病因，才能趁早治療。值得一提的是，膀胱癌如果在早期被發現，治癒率很高，但因為容易復發，所以患者通常需要在治療後的幾年內定期進行複查。
膀胱癌治療方法如果膀胱癌屬早期，也就是癌細胞尚未侵蝕膀胱壁的肌肉組織時，醫生可利用膀胱內視鏡，把膀胱內壁的腫瘤切除，或是利用一根軟管通過尿道，直接把抗癌藥物輸送至膀胱的內壁，進行膀胱內化學治療（Intravesical Chemotherapy）。
此外，醫生也可利用卡介苗（BCG）灌注治療，把液狀的疫苗直接輸入膀胱，刺激身體的免疫系統，以消滅或降低癌細胞的數目，但患者可能在治療期間出現副作用，像是血尿、咳嗽、發燒、發冷、噁心、尿頻、小便赤痛、皮膚出疹等，之後會逐漸消失。
如果癌症已廣泛蔓延，醫生會採用系统性化學治療 （Systemic Chemotherapy）來減輕症狀，同時保持患者的生活質素。當患者不適合進行手術治療時，醫生可推薦透過放射治療（Radiation Therapy），來殺滅癌細胞，以及减少尿頻和血尿的情況。
原文來自：Mayo Clinic
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