疫情降溫！本土＋55,261　邊境再度攔截17例BA.4、BA.5

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個案縣市分布
- 臺中市8,323例
- 高雄市8,248例
- 新北市6,671例
- 臺南市5,465例
- 彰化縣4,316例
- 桃園市4,305例
- 臺北市3,726例
- 屏東縣2,659例
- 雲林縣1,421例
- 苗栗縣1,344例
- 南投縣1,316例
- 新竹縣1,262例
- 嘉義縣1,054例
- 新竹市976例
- 宜蘭縣959例
- 嘉義市751例
- 花蓮縣730例
- 基隆市663例
- 臺東縣571例
- 澎湖縣256例
- 金門縣136例
- 連江縣35例
指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中有一例為40多歲男性，本身有多重慢性疾病，接種過2劑疫苗，在6月4日確診，併發肺炎和呼吸衰竭，在染疫一週後過世。
兒童腦炎重症病例再+1 4歲女童曾插管治療現已拔除
羅一鈞表示，今日重症個案中，其中有一例18歲男性個案，本身有接種3劑疫苗，6月5日出車禍，有多處外傷合併氣胸、骨盆骨折、主動脈和肝腎損傷住院安排手術，手術前篩檢確診，PCR為陽性，因整體病情需要住進加護病房治療，該例歸類在共病的部分，目前青少年經過手術和相關治療後病況好轉，在到普通病房住院，該例沒有服用瑞德西偉和抗病毒藥。
另2例兒童重症，羅一鈞說明，其中一名4歲女童本身沒有慢性病史，6月14日出現抽搐、發燒至急診，因呼吸困難有插管使用呼吸器，做了頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷為腦炎，6月15日至今都住在加護病房，使用降腦壓藥、類固醇、瑞德西偉等藥物治療，目前病況穩定仍在加護病房觀察。
羅一鈞補充，另一例為7個月大男嬰，沒有慢性病史，5月9日發燒，隔天到急診PCR確診，5月11日出現呼吸喘、咳嗽，當時活力下降和體力降低，隔日再度送至急診，發現X光有肺炎、出現呼吸困難和缺氧，插管使用呼吸器，也有使用類固醇和瑞德西偉治療，5月16日成功拔管移除呼吸器，5月22日康復出院。
邊境再度攔截17例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5
指揮中心公布，今日新增17例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及16株Omicron BA.5，個案分別為13例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今(2022)年6月4日至6月12日。其中檢出Omicron BA.4個案為自美國移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(6例)、土耳其(2例)、日本、匈牙利、法國、南非、英國、泰國、越南及新加坡移入。
本次有兒童檢出感染BA.5，羅一鈞表示，個案為小於10歲的美國籍男童，6月9日從美國入境，無症狀，也無接種疫苗，經機場唾液檢驗陽性，進一步基因定序確定感染BA.5，檢驗Ct值為27。
羅一鈞總結，目前國內檢出的BA.4與BA.5境外移入個案已累計有48例，分別為BA.4有8例，BA.5有40例，來源國家分別為美國15例、德國6例以及新加坡、西班牙各4例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54174
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