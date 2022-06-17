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Junior貼臉林萱瑜：都是朋友！否認交往「留點活路」

▲左起田家達、何蓓蓓、王樂妍、游詩璟、Junior出席《美麗人生 日出他鄉》台北場粉絲見面會。（圖／台視）
▲左起田家達、何蓓蓓、王樂妍、游詩璟、Junior出席《美麗人生 日出他鄉》台北場粉絲見面會。（圖／台視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-06-17 19:00:00

韓宜邦（Junior）今（17日）出席台視《美麗人生 日出他鄉》台北場粉絲見面會，他先前為緋聞女友林萱瑜31歲生日慶生，林萱瑜甜曬貼臉放閃照，「謝謝不擅長給驚喜不擅長送禮物的葛格幫我過生日。」不過Junior受訪時沒認愛，表示：「大家都是好朋友，各自留一點活路，也許未來有什麼變數。」

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見面會舉辦在日系家電體驗館，幾位演員裡Junior是公認廚藝最好，他謙虛表示：「沒有啦！自己平常就會下廚，愛做、愛吃。」並透露也會做菜分享給身邊人，包含歷任女友，自豪表示：「有吃過的都說好吃。」

▲田家達（左）餵劇中媽媽王樂妍（中）試吃。（圖／台視）
▲田家達（左）餵劇中媽媽王樂妍（中）試吃。（圖／台視）
王樂妍劇中一雙兒女田家達和何蓓蓓也到現場，王樂妍笑說：「第一次當孩子這麼大的媽，所以第一天田家達在片場叫我媽，我跟他說先等一下，我還沒準備好。」她也說：「不過後來習慣了，覺得這樣也滿好玩的。」何蓓蓓則說：「我們都是專業的演員，怎麼叫都可以。」

田家達是第二次演台語劇，謙虛表示自己台語不好，王樂妍是他的台語小老師，王樂妍說：「我很會用聯想法的方式，像是『阻擋』的台語，我就會想成是『周董』的發音，一下子就解決了。」

▲Junior（右）和游詩璟飾演兄妹。（圖／台視）
▲Junior（右）和游詩璟飾演兄妹。（圖／台視）
游詩璟在劇中一人分飾兩角，她坦言現在「琇瑩」的角色溫柔又乖巧，跟本人個性相差甚遠，她笑說：「因為我本人就是女漢子，角色太溫柔了，演起來真的很累。」她之前確診康復，表示一開始體力還沒完全恢復容易累，現在已經完全恢復了，不過偶爾台詞還是背不太起來，她開玩笑說：「可能確診前就腦霧了吧。」
 

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