Junior貼臉林萱瑜：都是朋友！否認交往「留點活路」
韓宜邦（Junior）今（17日）出席台視《美麗人生 日出他鄉》台北場粉絲見面會，他先前為緋聞女友林萱瑜31歲生日慶生，林萱瑜甜曬貼臉放閃照，「謝謝不擅長給驚喜不擅長送禮物的葛格幫我過生日。」不過Junior受訪時沒認愛，表示：「大家都是好朋友，各自留一點活路，也許未來有什麼變數。」
見面會舉辦在日系家電體驗館，幾位演員裡Junior是公認廚藝最好，他謙虛表示：「沒有啦！自己平常就會下廚，愛做、愛吃。」並透露也會做菜分享給身邊人，包含歷任女友，自豪表示：「有吃過的都說好吃。」
王樂妍劇中一雙兒女田家達和何蓓蓓也到現場，王樂妍笑說：「第一次當孩子這麼大的媽，所以第一天田家達在片場叫我媽，我跟他說先等一下，我還沒準備好。」她也說：「不過後來習慣了，覺得這樣也滿好玩的。」何蓓蓓則說：「我們都是專業的演員，怎麼叫都可以。」
田家達是第二次演台語劇，謙虛表示自己台語不好，王樂妍是他的台語小老師，王樂妍說：「我很會用聯想法的方式，像是『阻擋』的台語，我就會想成是『周董』的發音，一下子就解決了。」
游詩璟在劇中一人分飾兩角，她坦言現在「琇瑩」的角色溫柔又乖巧，跟本人個性相差甚遠，她笑說：「因為我本人就是女漢子，角色太溫柔了，演起來真的很累。」她之前確診康復，表示一開始體力還沒完全恢復容易累，現在已經完全恢復了，不過偶爾台詞還是背不太起來，她開玩笑說：「可能確診前就腦霧了吧。」