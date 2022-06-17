讚林右昌翻轉基隆　蘇治芬盼：雲林也能實現城市美學

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蘇治芬說，一路從舊火車站前「時代基隆」，中間穿梭市街，繞行攀上西岸虎仔山，到太平國小參觀「社區設計館」與獨立書店太平青鳥，最後回到港邊西二倉庫「主展館」，每個展區各有風貌，人潮從未間斷。
蘇治芬表示，林右昌站在城市模型前，分享如何在有限資源下，積極透過都市規劃讓軍港西遷，已實現「內客外貨，東客西貨」，更要積極打造海港文化商業軸帶，讓東岸成為基隆市中心區未來發展腹地。
蘇治芬說，基隆有充沛的共好能量，因為市府透過基隆評圖，讓學生可以以基隆為基地，走入社區中，一路從發現、討論到提出建議解方，積極與社區產生溝通對話，也讓市府政策更貼近實際情況，透過這樣的巧思，就能激盪出各式發想可能。
蘇治芬說，同樣讓人驚豔的是，經過建築師減法概念，廢校後的太平國小，可以一覽基隆「山、海、港、城」，也吸引著名的青鳥書店進駐，創辦人蔡瑞珊是雲林北港人，對於雲林朋友參與基隆城市願景，她也與有榮焉。
蘇治芬表示，從太平國小眺望基隆港，就像閱讀台灣近代的發展史，好不思議，未來雲林也定會有小校面臨廢校，屆時如何轉型、改變，相信這會是很好的經驗。
蘇治芬表示，再次感謝林右昌百忙抽空，親自導覽這8年來的畢業展，把基隆的每一個珍珠都磨得光亮，也成功串成基隆珍珠項鍊，深感佩服之餘，也期待未來蔡適應能接棒，延續這8年來的城市改變，也由衷期待，這樣需要時間、空間堆疊晶磨而璀璨的城市美學，能夠在雲林實現。