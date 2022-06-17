確診產婦還能繼續哺乳嗎？　新生兒科醫解答

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台北慈濟醫院兒科部新生兒科趙露露主任表示，5歲以下的嬰幼兒和新生兒目前無法施打新冠肺炎疫苗，屬於高風險族群，而曾經確診或打過疫苗的媽媽母乳中都有抗病毒抗體，若能哺餵母乳，將可以帶給寶寶一定的保護效果，建議準媽媽們衡量疫苗接種的益處，盡量在生產前完成施打，保護自己也保護寶寶。
確診無法共室 仍可持續哺乳
因為疫情，確診媽媽雖然無法在第一時間母嬰同室，跟寶寶肌膚接觸，也無法親餵母乳，但只要擠乳前做好足夠清潔和衛生措施，寶寶仍然可以喝到母乳。趙露露主任強調，國外己有研究指出，確診過的產婦的母乳中雖有發現新冠病毒的RNA，但並沒有發現具有活性的病毒，所以根據現有的資料顯示新冠病毒不太可能由母乳傳播病毒。會傳染給幼兒主要仍是媽媽親餵時，口罩沒戴好，消毒沒做足，接觸寶寶前後未洗手，而將病毒透過空氣微粒傳播導致。
病毒感染風險 參考教學影片
趙露露主任提到，過去大家普遍擔心在專責病房擠出的母乳會被病毒汙染，餵給寶寶時容易導致寶寶染疫，可是現在國外己有文獻研究證實，將母乳進行巴氏消毒，可有效的去除新冠病毒，寶寶可安心食用。
針對住在專責病房的確診產婦，即便沒辦法讓媽媽親自哺餵母乳，醫院也設有完整的母乳哺餵SOP，即媽媽在生產前便有護理師衛教，提供衛教包及衛教影片，讓媽媽產後可以在專責病房自行擠乳，之後由專人將擠乳袋送至新生兒病房，透過巴氏消毒法以62.5度消毒30分鐘後，再餵給寶寶，讓寶寶可以順利喝到珍貴的母乳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54114
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