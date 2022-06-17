面試官問「大口＋小口」是啥字？他神回1字獲讚賞：錄取
六月鄰近畢業季，許多應屆畢業生都煩惱著該如何找到好工作，可隨著時代進步，面試官詢問的問題也日新月異，試圖透過各式各樣的招數聘請到最優秀的人才，就有位民眾在面試時遇到「腦筋急轉彎」，請他用「大口＋小口」來猜出一個字，而經過思考，該應徵者竟給出完美答案，當場錄取。
據陸媒《今日頭條》報導，一位民眾畢業自頂尖大學，某次與一名博士生一起進行多人面試，人資首先請兩人簡單自我介紹，接著針對工作所需的專業進行測試，當兩人作答完畢後，面試者問出一個問題：「大口＋小口，請問是什麼字？」，並規定應徵者需在兩分鐘內回答。
博士生在聽到問題後，不假思索便起身回答，自信的說：「這問題非常簡單，肯定是呂或是田」。這自信的表現只得到面試官的一個微笑，並表示「你回答錯了，並不是這個答案」，緊接著要求令一位受試者回答。
該名應者其實一開始想到的答案與博士生並無不同，但因先前的經驗，他隨即再次陷入思考，一分鐘後，才緩緩說到：「答案是『固』或『咕』」，原因是「大口+小口，除了兩個『口』外，還有一個『十』字」。面試官表示頂大生做答正確，並誇獎他觀察細微，發散思維的能力也很好，當場宣布錄取他。
其實許多看似無俚頭的問題，背後都隱含著人資想考驗應徵者的小巧思，若不多加思考隨意回答，很容易就會失去工作機會，故在面對任何問題，作答時都需慎重、再慎重，多加思考後再回答。（編輯：李惠婷）