跟進林佳龍？蔣萬安談「首都生活圈」 林辦籲更清楚論述
台北市長選戰交鋒越趨激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（17）日受訪指出，北北基桃是首都生活圈，會共同擘劃願景，相關發言與爭取代表民進黨出戰首都的林佳龍先前的論述相似，引發關注。對此，林佳龍辦公室晚間回應，很高興蔣萬安願意跟進林佳龍的主張，期盼他能更清楚論述首都生活圈的政策主張。
蔣萬安今日受訪時表示，未來是國際大城市之間的競爭，所以以台北為核心，不只雙北，北、北、基、桃是首都生活圈，是相互連動的生活共同體。他還說，未來在很多市政規劃上面，一定是通盤考量，而且是跨區域的治理。我相信未來北北基桃一定是打團體戰，大家共同擘劃最好願景。
相關發言一出，由於與林佳龍日前所提出的台北首都圈願景極為相似，引發討論；另外，也有網友發現，蔣萬安此次競選主軸要打造「台北隊」，也與林佳龍2018年競選連任台中市長時的「台中隊」概念極為相似。
對此，林佳龍辦公室晚間表示，隨著林佳龍拋出市政議題，供社會大眾思考，陸續收到許多回饋。很高興蔣萬安也是其中之一，願意跟進林佳龍的主張。
林佳龍辦公室進一步表示，不止北北基桃，宜蘭也是北台灣生活圈，期待蔣萬安能更清楚地闡述首都生活圈的內容及政策主張。