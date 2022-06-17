COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

食藥署拍板！6月至5歲以下幼兒接種莫德納　2劑間隔28天

▲食藥署核准6個月至5歲幼兒，接種莫德納疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲食藥署核准6個月至5歲幼兒，接種莫德納疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-06-17 21:03:43

衛生福利部食品藥物管理署為因應新型冠狀病毒疾病疫情防疫需求，今（17）日召開專家會議，討論是否同意核准莫德納疫苗適用於6個月至5歲兒童的主動免疫接種以預防COVID-19。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署表示，經審查莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，與其他年齡組別相比，沒有發現新的安全性疑慮。經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天。

食藥署表示，在6個月至5歲兒童的臨床試驗中，不良反應大多屬於輕微、暫時性的，接種第二劑後不良反應的發生率通常高於第一劑，受試者最常見的不良反應為躁動/哭鬧、注射部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位腫脹、注射部位紅斑、疲倦、頭痛、肌痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例，未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。（編輯：林莞茜）

莫德納研發升級版疫苗！作為追加劑　抗Omicron效果更佳

莫德納「6歲以下」幼兒用疫苗已申請EUA　食藥署審查中

兒童莫德納臨床實驗中！莊人祥：7月可望讓6歲以下童施打

美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗　最快21日開打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀