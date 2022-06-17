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改善新冠後遺症　「中醫投藥＋針灸」助緩解

改善新冠後遺症　「中醫投藥＋針灸」助緩解
改善新冠後遺症　「中醫投藥＋針灸」助緩解

健康醫療網

2022-06-17 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠病毒產生的後遺症會為身體帶來中長期的影響，根據統計，依病毒株不同，大約會有7～20％的人在感染痊癒後產生影響，亞東紀念醫院傳統醫學科林巧梅醫師提醒，長新冠所帶來的不適可以經由中醫師診斷後，給予投藥或是透過針灸獲得改善。

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中醫常見證型　專業診斷治療

林巧梅醫師也整理臨床長新冠中醫常見證型，如有些「餘熱未清」的病人解隔後喉嚨仍感不適，或有咳嗽症狀，舌頭顏色仍偏紅，整體火氣還沒消，這代表還有熱邪沒有清乾淨。可選用藥材：魚腥草、薄荷、連翹等。穴道：魚際、尺澤等。

氣陰兩虛耗氣　濕邪困脾痰多

「氣陰兩虛」的病人歷經發燒或腹瀉加上隔離在家或臥床，容易耗氣傷陰，產生倦怠、心悸、呼吸費力、注意力不集中、頭暈、頭汗出等症狀。可選用藥材：北黃耆、西洋參、麥門冬、生地黃等。穴道：頭皮針（民眾在家可用梳子梳頭按摩頭皮）、足三里、百會等。

「濕邪困脾」而感染Omicron 的病人，舌相有許多是舌頭非常厚膩的，這在中醫就是一種濕邪，可能讓病人胃口不好，疲倦、腹瀉、消化差、頭昏、痰多。可選用藥材：四神湯、藿香、白荳蔻等。穴道：陰陵泉、豐隆等。

炎症反應不同　肝氣鬱結睡不好

「痰瘀阻絡」是因感染的炎性反應累積，可能造成痰濁，甚至影響末梢循環，導致呼吸不暢、胸悶、味覺嗅覺改變、麻感。可選用藥材：赤芍、栝蔞實、半夏等。按摩穴道：膻中、內關等。

「氣滯血瘀」的病患則容易感染產生的多方面壓力，影響病人情緒，可能導致肝氣鬱結，產生睡眠不佳、容易緊張恐慌、月經異常、胸悶心悸等。可選用藥材：陳皮、玫瑰花、薄荷等。穴道：太衝、外關等。

康復出現長新冠症狀　應盡快就醫

林巧梅醫師強調，長新冠對人體所帶來的影響與時間仍未知，因此民眾若不幸染疫，康復後發現出現了長新冠症狀，一定要盡速就醫，透過醫師診斷後進行治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54141

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