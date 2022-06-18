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烏克蘭獲執委會推薦候選國　邁出加入歐盟第一步

▲歐洲聯盟執行委員會正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位。執委會主席范德賴恩特別身穿烏克蘭國旗藍黃配色的襯衫與西裝外套。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟執行委員會正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位。執委會主席范德賴恩特別身穿烏克蘭國旗藍黃配色的襯衫與西裝外套。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-18 08:18:14

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位，這象徵烏克蘭即將踏上漫長的入歐之路。

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歐盟執委會於格林威治標準時間10時（台灣時間17日傍晚6時）左右提出上述提案，為歐盟27國領袖本月23日及24日峰會上簽署提案舖路。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示：「是的，應該歡迎烏克蘭成為（歐盟）候選國。這項決定是基於以下理解，亦即烏國已經做得很好，但仍有重要工作尚待完成。」

范德賴恩身穿烏克蘭國旗藍黃配色的襯衫與西裝外套， 她告訴媒體記者：「烏克蘭清楚表達出他們的熱切盼望，以及實踐歐洲價值觀和標準的決心。」

「我們都知道，烏克蘭人已準備好為歐洲的展望犧牲，但我們希望，他們跟我們一起為歐洲的夢想而活。」

同時，范德賴恩宣布，歐盟執委會建議授予前蘇聯國家摩爾多瓦歐盟候選國地位。至於部分領土同樣遭到俄羅斯占領的喬治亞，則需進行更多改革，才可能獲推薦成為候選國。

昨天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）首度一同造訪烏國首都基輔（Kyiv），並力挺烏國獲得歐盟候選國地位。

對於被迫在短時間內接受烏克蘭加入，荷蘭等部分歐盟國家仍抱持懷疑態度，但多名外交官表示，他們預料各國領導人將簽字同意烏國入歐的第一步。

若獲准邁出首步，烏克蘭將面臨複雜的改革流程，這意味它可能需要數十年時間，才能真正加入歐盟。

范德賴恩強調，進入下個階段的正式談判前，各成員國應理解，「烏克蘭將持續進行一系列重要改革」，以成為歐盟候選國。

她指出，烏克蘭需要進行司法改革，同時也要加大力道，徹底根除猖獗的貪腐問題，並遏制權貴人士的影響力。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110617

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