運動健身完「異常疲勞」以為心臟病發作　醫師診斷發現：是「心碎症候群」！

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「心碎症候群」（broken heart syndrome）又稱章魚壺心肌病變（takotsubo cardiomyopathy）或壓力型心肌病變（stress-induced cardiomyopathy），是一種當遭受情緒壓力時所引起的短暫性心肌病變，造成左心室的外形酷似一種日本用來捕抓章魚的壺。
「心碎症候群」女性發生的機率大於男性，好發於58-75歲停經後的女性，發病時患者多半正在經歷無法接受的悲傷事件，如至親逝世、離婚、分手、遭背叛、被拒絕等，以致壓力太大促使體內壓力激素突然飆升，心臟血流的輸出量變少，導致胸口突然出現劇痛、呼吸困難、的典型症狀；但「心碎症候群」也有可能因過度興奮（如中大獎）所引起。
由於與心臟病發作的典型症狀雷同，因此常被誤當成心臟病發作來診治，但「心碎症候群」的預後良好，復發的機率不大。
帕特里夏在為期8天的住院期間，因肺部積水而需要接受氧氣治療，出院後前幾天仍感到十分疲倦且衰弱，幾乎整日都只能躺在床上休息。在護理師與物理治療師上門的協助下進行心肺復建、按時吃藥和回診，約6週後身體便完全康復。
現年73歲的帕特里夏本來就非常注重健康的飲食習慣，生活作息也相當規律，儘管做適量的重量訓練對心臟功能有益，但由於年事已高，她最終決定不再繼續重訓運動，並將遠足調整為短距離遠足，運動時也會適可而止。
原文出自：《American Heart Association》
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