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運動健身完「異常疲勞」以為心臟病發作　醫師診斷發現：是「心碎症候群」！

運動健身完「異常疲勞」以為心臟病發作　醫師診斷發現：是「心碎症候群」！
運動健身完「異常疲勞」以為心臟病發作　醫師診斷發現：是「心碎症候群」！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-17 23:00:42

根據《美國心臟協會（AHA）報導，一名來自美國加州的女子帕特里夏（Patricia Harden）在健身時，突然感到異常疲勞，結束以後又感覺胸口緊繃，起初她以為是因為最近運動過度肌肉拉傷、加上天氣太熱所致，以為服用止痛藥和泡熱水澡後症狀就會緩解，不料症狀卻愈發嚴峻，雙臂甚至還出現刺痛感，就診時就連醫生也誤以為是心臟病發作。

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但經電腦斷層心臟檢查卻沒有發現血管阻塞的跡象，在排除心肌梗塞的可能後，醫生透過其他檢驗，斷定帕特里夏左心室心肌變弱，且呈現日本章魚壺的形狀，即診斷她患有章魚壺心肌症（心碎症候群）。

 「心碎症候群」（broken heart syndrome）又稱章魚壺心肌病變（takotsubo cardiomyopathy）或壓力型心肌病變（stress-induced cardiomyopathy），是一種當遭受情緒壓力時所引起的短暫性心肌病變，造成左心室的外形酷似一種日本用來捕抓章魚的壺。

「心碎症候群」女性發生的機率大於男性，好發於58-75歲停經後的女性，發病時患者多半正在經歷無法接受的悲傷事件，如至親逝世、離婚、分手、遭背叛、被拒絕等，以致壓力太大促使體內壓力激素突然飆升，心臟血流的輸出量變少，導致胸口突然出現劇痛、呼吸困難、的典型症狀；但「心碎症候群」也有可能因過度興奮（如中大獎）所引起。

由於與心臟病發作的典型症狀雷同，因此常被誤當成心臟病發作來診治，但「心碎症候群」的預後良好，復發的機率不大。

Pexels
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帕特里夏在為期8天的住院期間，因肺部積水而需要接受氧氣治療，出院後前幾天仍感到十分疲倦且衰弱，幾乎整日都只能躺在床上休息。在護理師與物理治療師上門的協助下進行心肺復建、按時吃藥和回診，約6週後身體便完全康復。

現年73歲的帕特里夏本來就非常注重健康的飲食習慣，生活作息也相當規律，儘管做適量的重量訓練對心臟功能有益，但由於年事已高，她最終決定不再繼續重訓運動，並將遠足調整為短距離遠足，運動時也會適可而止。

 

 

 

原文出自：《American Heart Association》

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