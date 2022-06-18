Twitter這9個台灣帳號「充滿顏色」　同志驕傲月追起來

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- 唐鳳 (@audreyt)是全球首位跨性別閣員、臺灣首位數位政委，同時也是自由軟體程式設計師。她曾擔任中華民國國家發展委員會開放資料諮詢委員會委員，並偕同公民黑客們組成以開放政府為目標的公民科技社群「g0v零時政府」。唐鳳在性別議題上屬於「後性別」（Post-Gender），並表示很樂意大家用女性的名詞來稱呼她。
- 鄭宜農 (@EnnoCheng)出身臺灣的獨立音樂創作歌手、作家及演員。她擔任獨立樂團「猛虎巧克力」主唱，目前則以Solo歌手身分活動中。鄭宜農於 2016 年正式出櫃。
- 呂欣潔 (@jenlutaiwan)長期社會運動者、社工、作家，投入台灣同志運動倡議逾17年，曾代表台灣進入聯合國向各國大使介紹各國的同志處境，現任彩虹平權大平台的執行長。
- 炎亞綸 (@aayanstudio0823)為歌手、演員及主持人，曾為男子偶像團體「飛輪海」的成員，並以主持人的身分獲得金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。 2015 年起持續為台灣的婚姻平權運動發聲，是台灣知名的同志運動支持者。
- 楊貴智 (@winder368)法律媒體《法律白話文運動》創辦人，曾策畫婚姻平權媒體專題，不只聚焦在同性戀家庭權，更關注所有因性/別相關特質承擔污名而權益受損的人們。
- 台灣同志諮詢熱線協會 (@LgbtqTaiwan)成立於1998年，為台灣第一個立案的同志組織，秉持著「同儕輔導」、「支持網絡」、「社區中心」、「同志人權」等理念，從電話諮詢開始，逐步發展出多樣化的社群服務，包含提供給同志父母、老年同志、青少年同志、女同志、跨性別等的聚會；同時也針對社會大眾提供性別教育、愛滋防治教育，並積極進行性別相關議題的政策倡導。
- 彩虹平權大平台 (@equallovetw)前身為 2016 年由 5 個性別相關團體共同發起的「婚姻平權大平台」，其在推動同性婚姻合法化的過程中，扮演整合公民社會的力量進行倡議的關鍵角色，並積極透過政治參與、社會教育、國際合作等行動，消除因性別產生的不平等。
- 世界同志遊行在台灣 (@WorldPride2025)2025年台灣將主辦首個在東亞地區的世界同志遊行活動，將由國際組織InterPride的成員高雄同志遊行聯盟主辦。
- GagaOOLala (@gagaoolala)專為LGBTQ+ 同志酷兒族群打造專屬線上影音平台，提供精選男同志、女同志、 BL 、多元性別等院線強檔及影展肯定佳片與熱門跟播影集。