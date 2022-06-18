NBA／Curry想在KD走後奪冠　Green：總有些事你想去證明

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2017和18年，KD蟬聯了FMVP，那兩年Curry的表現也不錯，但總有一到兩場失常，也因此錯失了那些機會。那成為其生涯揮之不去的陰影，外界常以沒有FMVP來指稱他打不了硬仗。
這一次總冠軍賽，Curry總計投進31顆三分球，場均得分為31.1，得獎實至名歸。在接受《雅虎體育》記者Vincent Goodwill專訪時，對方問他是否想在KD離隊後證明球隊還能奪冠，Curry直言：「當然，這是其中的一部分，但重要的是去年十月，沒有人認為我們能靠著這套陣容做到。」
「看看過去兩年那些非議和外界的風評，說我們『太老了』，得要同時培養年輕人和保持核心團結，我們必須做出的所有艱難決定，這些都在那些時間裡壓在你身上。然後最終你到達了終點，這就是為什麼我認為這一次奪冠意義絕對不同，因為我們終於能放下在2019年第6戰結束後背負了3年的包袱。」
而Draymond Green也稱自己不驚訝Curry的回答，「當然，總有一些事情是你想證明的。當初Kevin要來到這裡時，最後必須要得到Steph的首肯。打開你的門、張開雙臂，去迎接另一名球員，那曾有很短暫的蜜月期。」
Green接著形容Durant的離去像是一記耳光：「說它是一記耳光的意思是，『我為你打開了我家的門，是我將你帶進來的，我想讓你參與進來，直到我們不能再一起走下去。當你想做別的事情的時候。我沒有怨恨，沒有惡意，希望你無論如何都乾得出色。』這是一種兄弟情。但是——作為一個競爭對手，你內心的競爭意識會想要證明你當初這樣的決定是錯的，它會想證明你犯了一個錯誤。」