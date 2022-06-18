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NBA／登上冠軍之巔　Curry今年季後賽所創的驚人數據盤點

▲Stephen Curry進球後，作勢要戴上冠軍戒指。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry進球後，作勢要戴上冠軍戒指。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-18 08:16:51

昨日金州勇士在波士頓廣場花園球館以103:90戰勝波士頓塞爾提克，勇奪隊史第7座總冠軍。球隊超級球星Stephen Curry拿下了總冠軍賽FMVP，而且也寫下了一些屬於他自己的驚人成就。

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Curry今年場均31.2分，系列賽共投進31顆三分球，只差一顆就能追平他自己在2016年所保持的單名球員在總冠軍賽命中的三分紀錄。另外這次季後賽他總計命中了91顆三分球，這是他生涯第4次在單一球季的季後賽命中超過80顆三分；除了他之外，聯盟只出現過一次。

除此之外，在拿到了首座FMVP之後，Curry成為繼Michael Jordan、LeBron James、Tim Duncan、Magic Johnson、K.Jabbar之後，史上第6位生涯拿過至少2次MVP、4冠以及1座FMVP的球員。

根據數據網站StatMuse統計，在過去的10年季後賽中，Curry在關鍵時刻命中62記出手，排名聯盟第一。排名第2的是James的59次、Kevin Durant的54次第3，Kawhi Leonard有49次。

另外，今年總冠軍賽，Curry在投籃出手次數超過100次的情況下，真實命中率達到62.6%，這是聯盟史上後衛球員在總冠軍賽所寫下的最高紀錄，證明他的進攻效率之高。

Curry本系列賽6戰的三分命中率達到43.7%，為聯盟史上至少出手50次三分的球員中的最高紀錄。在那些多次經歷鎖定冠軍的比賽的球員中，Curry生涯場均32.5分，排名聯盟史上第2位，僅次於Jordan的33.7分，James為29.5分，KD則是29.5分。

至於在團隊數據方面，當Curry、Klay Thompson及Draymond Green都先發出賽系列賽的每一場比賽時，勇士至今仍不曾輸過任何一輪系列賽。

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