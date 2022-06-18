NBA／登上冠軍之巔　Curry今年季後賽所創的驚人數據盤點

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除此之外，在拿到了首座FMVP之後，Curry成為繼Michael Jordan、LeBron James、Tim Duncan、Magic Johnson、K.Jabbar之後，史上第6位生涯拿過至少2次MVP、4冠以及1座FMVP的球員。
根據數據網站StatMuse統計，在過去的10年季後賽中，Curry在關鍵時刻命中62記出手，排名聯盟第一。排名第2的是James的59次、Kevin Durant的54次第3，Kawhi Leonard有49次。
另外，今年總冠軍賽，Curry在投籃出手次數超過100次的情況下，真實命中率達到62.6%，這是聯盟史上後衛球員在總冠軍賽所寫下的最高紀錄，證明他的進攻效率之高。
Curry本系列賽6戰的三分命中率達到43.7%，為聯盟史上至少出手50次三分的球員中的最高紀錄。在那些多次經歷鎖定冠軍的比賽的球員中，Curry生涯場均32.5分，排名聯盟史上第2位，僅次於Jordan的33.7分，James為29.5分，KD則是29.5分。
至於在團隊數據方面，當Curry、Klay Thompson及Draymond Green都先發出賽系列賽的每一場比賽時，勇士至今仍不曾輸過任何一輪系列賽。