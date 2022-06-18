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500人龍擠爆！《原子少年》見面會倒數　粉絲凌晨5點卡位

▲原子少年首場演唱見面會今晚登場，上午就有多達500名粉絲到場排隊。（圖／原子少年臉書、粉絲提供）
▲原子少年首場演唱見面會今晚登場，上午就有多達500名粉絲到場排隊。（圖／原子少年臉書、粉絲提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-18 10:43:172022-06-18 11:12:00

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》打造潛力偶像新世紀男團，播出2個月引起粉絲和藝人追進度又追星、論壇熱議，今（18日）少年們將出席首場演唱見面會，不過表演晚間6點才開始，一大早就有大批粉絲在西門町活動現場排隊卡位，一長條人龍景況驚人，足見原子少年的魅力。

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▲《原子少年》的瑋弟（左起）、林佳辰、高有翔獲得周湯豪的高評價。（圖／野火娛樂提供）
▲▼《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬。（圖／野火娛樂提供、原子少年IG）
▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬，Nownews一招拯救無緣粉絲。（圖／原子少年IG）
今早上8點5分，不僅捷運西門6號出口粉絲聚集，「原力覺醒・行星初現」原子少年首場演唱見面會現場，已經將近有100人在場排隊，等10點發放號碼牌，10點半，粉絲越聚越多，粗估來到500人，排在前排的粉絲大約清晨5點就先來卡位，而現場人潮雖然多，但秩序良好，每一位粉絲也都乖乖遵守防疫規定，耐心等待晚上活動登場。

▲約500名粉絲到場卡位，等主辦方發放號碼牌。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲約500名粉絲到場卡位，等主辦方發放號碼牌。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲粉絲揪團出資，備好每個星球的應援品。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼粉絲揪團出資，備好每個星球的應援品。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼粉絲揪團出資，備好每個星球的應援品。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲排隊人潮。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲排隊人潮。（圖／記者陳雅蘭攝）
《原子少年》與beanfun! App合作的人氣投票活動，今年1月28日開跑，而專屬應援活動「最挺你的原子少年」，從6/13中午12:00至7/15 23:59為止，票數排名前五名的少年，將會把他們刊登於西門町大型戶外看板，讓更多人見識到原子少年的魅力，少年的粉絲快分享beanfun!少年投票資訊到臉書、LINE，號召親友一起投下關鍵的一票。（編輯：楊穎軒）

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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原子少年主題民調開跑囉！
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beanfun!投票連結
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《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

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