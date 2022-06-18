500人龍擠爆！《原子少年》見面會倒數　粉絲凌晨5點卡位

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《原子少年》與beanfun! App合作的人氣投票活動，今年1月28日開跑，而專屬應援活動「最挺你的原子少年」，從6/13中午12:00至7/15 23:59為止，票數排名前五名的少年，將會把他們刊登於西門町大型戶外看板，讓更多人見識到原子少年的魅力，少年的粉絲快分享beanfun!少年投票資訊到臉書、LINE，號召親友一起投下關鍵的一票。（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
原子少年數位收藏品 - 原子能量盒獨家販售，等你來應援
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原子少年主題民調開跑囉！
👉https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0
beanfun!投票連結
👉https://bean.fun/5iMvH