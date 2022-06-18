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人為何需要排毒？　《369排毒飲食聖經》告訴你

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人為何需要排毒？　《369排毒飲食聖經》告訴你

健康醫療網

2022-06-18 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】現在讓我們更深入瞭解排毒的選項。當我們要淨化身體時，我們要想清楚究竟要排什麼，排毒和淨化這兩個詞是什麼意思？我們想從身體排出什麼？市面上談論排毒和淨化的理論與方法千奇百怪。排毒這個詞即模糊又普遍，以至於沒有人真正知道如果真的有排出東西，到底身體的系統排出了什麼。

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將來「排毒」這個詞可能會引人非議，因為它引起人們對體內毒素的關注，讓你意識到先「中毒」了，然後才會開始追溯毒性的源頭。工業界最不希望我們知道它們的毒藥和這些毒藥對我們的影響，以及將它們排除的必要性。如果我們不瞭解這些致病的毒藥，最終我們只能花錢治病，而這只會助長賺錢的機器繼續運轉。

從小到大　各種化學物質滲透到體內

第三章〈察覺體內的毒素〉詳細介紹我們應該從身體中排出什麼，以及我們應該先限制接觸什麼。以下是我們的重點回顧：首先，工業化化學物質已經滲透我們所有的器官，各式各樣的這些化學物質，實際上早在我們出生之前就已製成，透過精子和卵子，然後在子宫內，從我們的祖先傳承下來。從過去和現在的工業時代，我們體內存在著各種不同類型的這些化學物質，我們活在一個充滿毒素的社會。因此，當考慮排毒時，我們需要細化，去除從日常生活中的有毒重金屬、殺蟲劑和其他農藥、殺菌劑、廢氣殘留物、家用清潔劑、空氣清新劑、香薰蠟燭、髮膠、香水、古龍水和其他化學物質等。我們要為所有的器官著想，特別是肝臟和大腦。

化學毒素助長病原體　導致症狀與疾病

我們還需要考慮病原體。之所以要清除這些工業化毒素的關鍵原因之一，是它們會助長體內的病原體，並且造成疾病。這是最大的問題：體內的有毒工業化學物質、媒介和毒物越多，導致疾病的無數病毒和非益性細菌的食物就越多。不同的疾病有不同的病原體和毒素組合，當病原體和毒素在體內相互接觸時，我們注定會出現各種症狀或病症。

當我們把這些特定的麻煩製造者送走，等於是我們送給身體一份大禮。你會注意到，在369排毒和本書的任何排毒法中，膳食脂肪始終維持在最低的攝取量，目的是稀釋血液。正如第一章提及，今日的飲食—無論是時尚飲食計劃還是標準飲食—脂肪幾乎過量，導致身體無法完成每日的排毒過程。然而，當你稀釋血液，毒素很容易從組織中浮出，並且自由進入血液。在你進行稀釋血液和添加富含營養與療癒性植物化學物質的食物（這就是任何醫療靈媒排毒的過程），你是在協助體內的細胞將毒素排出身體，並且開始修復因病原體和毒物造成的損害。

本文摘選自《3:6:9排毒飲食聖經》，晨星出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54156

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