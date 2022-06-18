人為何需要排毒？　《369排毒飲食聖經》告訴你

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從小到大 各種化學物質滲透到體內
第三章〈察覺體內的毒素〉詳細介紹我們應該從身體中排出什麼，以及我們應該先限制接觸什麼。以下是我們的重點回顧：首先，工業化化學物質已經滲透我們所有的器官，各式各樣的這些化學物質，實際上早在我們出生之前就已製成，透過精子和卵子，然後在子宫內，從我們的祖先傳承下來。從過去和現在的工業時代，我們體內存在著各種不同類型的這些化學物質，我們活在一個充滿毒素的社會。因此，當考慮排毒時，我們需要細化，去除從日常生活中的有毒重金屬、殺蟲劑和其他農藥、殺菌劑、廢氣殘留物、家用清潔劑、空氣清新劑、香薰蠟燭、髮膠、香水、古龍水和其他化學物質等。我們要為所有的器官著想，特別是肝臟和大腦。
化學毒素助長病原體 導致症狀與疾病
我們還需要考慮病原體。之所以要清除這些工業化毒素的關鍵原因之一，是它們會助長體內的病原體，並且造成疾病。這是最大的問題：體內的有毒工業化學物質、媒介和毒物越多，導致疾病的無數病毒和非益性細菌的食物就越多。不同的疾病有不同的病原體和毒素組合，當病原體和毒素在體內相互接觸時，我們注定會出現各種症狀或病症。
當我們把這些特定的麻煩製造者送走，等於是我們送給身體一份大禮。你會注意到，在369排毒和本書的任何排毒法中，膳食脂肪始終維持在最低的攝取量，目的是稀釋血液。正如第一章提及，今日的飲食—無論是時尚飲食計劃還是標準飲食—脂肪幾乎過量，導致身體無法完成每日的排毒過程。然而，當你稀釋血液，毒素很容易從組織中浮出，並且自由進入血液。在你進行稀釋血液和添加富含營養與療癒性植物化學物質的食物（這就是任何醫療靈媒排毒的過程），你是在協助體內的細胞將毒素排出身體，並且開始修復因病原體和毒物造成的損害。
本文摘選自《3:6:9排毒飲食聖經》，晨星出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54156
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