超商熱狗烤成「暗黑料理」！7秒影片網笑翻 店員揭原因
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內也販售多樣化的食品，都是三餐或點心的熱門選擇，其中經典的「熱狗」就擄獲許多人胃口，不過卻有網友分享，自己意外撞見烤熱狗機上，「熱狗直接變烤香腸」的悲劇現場，拍下影片分享後掀起熱議。
一名網友在影音平台Tik Tok發布影片表示，「7-11的熱狗考成這樣，還真是第一次看到」，只見影片中，在機器上旋轉的熱狗，不僅每根外皮都變的焦黑，甚至因爲高溫收縮出現皺紋，賣相大打折扣，令過去從沒遇過此景象的原PO感到詫異又好笑。
影片一出至今已有21萬多次觀看，網友也紛紛在留言區回應「原來超商開始賣烤香腸了」、「店員累了嗎？來不及換」、「搞成這樣也是天才」、「煙燻口味」、「瞬間變黑暗料理」、「我以為是焦掉的香蕉」；不過也有一些人表示「之前做超商，烤焦的自己買，單吃才發現挺好吃的，但這有點太誇張」、「其實稍微烤焦是不錯的」。
此外，也有內行網友和店員推測原因「這應該是來不及烤，然後把溫度調6，結果忘記調回來了」、「機器過熱壞掉要叫修，不然就是時間太久」、「應該是後面滾輪故障，溫度太高，熱狗會先膨脹裂開，正常溫度後就縮起來，這故障很常見，但職員一般都會重煮，或前後排滾輪都就貼故障中」、「一開始要解凍會放後方然後溫度轉高，應該是溫度沒轉回來」。
事實上，針對超商熱狗，《NOWnews今日新聞》日前也報導，想挑選到較好吃的熱狗，內行表示「時段」和「外表」是兩大關鍵，直言「選表面油亮的，不要選烤到有皺紋的那種」、「人多的時段去，比較有剛烤好的，最好吃」、「4點多左右夜班店員正在烤熱狗和弄茶葉蛋，所以早上6點多的都是恰到好處的」。（編輯：張志浩）