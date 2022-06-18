日本拍一部AV多少錢？老司機見「真實數字」嚇壞：太驚人

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片商同時也會拿錢給女優的經紀公司，價碼根據不同女優而異，片商的專屬女優約為100到150萬日幣（約台幣22萬到33萬），遊走拍片的「企劃單體」則要40到60萬日幣（台幣8到13萬），而像是三上悠亞等級特別強的專屬或是某些「大型新人」，一般行情為一部片日幣500萬（約台幣110萬），因此一部作品需花費約200到300萬日幣（約台幣44萬到66萬），某些狀況下會到400萬日幣（約台幣89萬）。
而製作費自從2015年就有傳出因盜版猖獗的關係越來越低，過去在2000年時期，一部片是要近1000萬製作費，女優的酬勞也高，因此很多女優都會呼籲粉絲「拜託大家不要看盜版，喜歡我就買我的片子」，不過也有人指出問題不在於盜版，因為會買作品的人還是會買，只是因為業界越來越大，在作品大量出產的狀況下，大餅就被稀釋掉了，畢竟現在一年有8000個AV女優出道，但一年後存活下來的卻不到一半。
貼文曝光後，不少網友驚呆喊，「預算應該都不多，算血汗職業」、「只是看個片也太認真了啦XD」、「也就是實際到手大概一半⋯雖說這也是談的」、「一年8000個新人，這麽多！？」、「原來如此，我一直很好奇，謝謝解答」、「大神一出手便知有沒有」。（編輯：賴禹妡）