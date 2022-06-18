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日本拍一部AV多少錢？老司機見「真實數字」嚇壞：太驚人

▲三上悠亞為日本最知名的AV女優之一。（圖／三上悠亞Twitter）
▲三上悠亞為日本最知名的AV女優之一。（圖／三上悠亞Twitter）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 11:26:46

日本的AV產業發達，每年有將近4500億美元（約台幣1兆3300億）的淨利，對此就有人好奇，現在雖然打光及運鏡比起過去進步許多，不過AV類型大多雷同，可公式化套入拍攝，因此好奇拍片預算到底多少，貼文一出立即釣出一名神人解答，並分析其中的花費區塊，而真實費用曝光後也驚呆不少網友。 

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一部日本AV預算到底多少？一名網友在PTT發文指出， 作品費用是分為片商及經紀公司拆開來看，拍攝是片商負責的部分，片商找製作團隊的製作費及女優的片酬是分開算的，片商拿錢給製作團隊，費用大約是100到150萬日幣（約台幣22萬到33萬）。 

片商同時也會拿錢給女優的經紀公司，價碼根據不同女優而異，片商的專屬女優約為100到150萬日幣（約台幣22萬到33萬），遊走拍片的「企劃單體」則要40到60萬日幣（台幣8到13萬），而像是三上悠亞等級特別強的專屬或是某些「大型新人」，一般行情為一部片日幣500萬（約台幣110萬），因此一部作品需花費約200到300萬日幣（約台幣44萬到66萬），某些狀況下會到400萬日幣（約台幣89萬）。 

▲結城瑠美奈是法律系學霸、校花，轉行拍AV人氣三級跳。（圖／結城瑠美奈IG、Twitter）
▲結城瑠美奈是法律系學霸、校花，轉行拍AV人氣三級跳。（圖／結城瑠美奈IG、Twitter）
而製作費自從2015年就有傳出因盜版猖獗的關係越來越低，過去在2000年時期，一部片是要近1000萬製作費，女優的酬勞也高，因此很多女優都會呼籲粉絲「拜託大家不要看盜版，喜歡我就買我的片子」，不過也有人指出問題不在於盜版，因為會買作品的人還是會買，只是因為業界越來越大，在作品大量出產的狀況下，大餅就被稀釋掉了，畢竟現在一年有8000個AV女優出道，但一年後存活下來的卻不到一半。 

貼文曝光後，不少網友驚呆喊，「預算應該都不多，算血汗職業」、「只是看個片也太認真了啦XD」、「也就是實際到手大概一半⋯雖說這也是談的」、「一年8000個新人，這麽多！？」、「原來如此，我一直很好奇，謝謝解答」、「大神一出手便知有沒有」。（編輯：賴禹妡） 

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