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未來一週越來越熱！今明高溫上看34度　陽光強記得防曬

▲下週太平洋高壓逐漸西伸到台灣上空，各地氣溫將明顯偏高，預計下半週北部地區高溫將上看攝氏36度。（圖／NOWnews資料照片）
▲下週太平洋高壓逐漸西伸到台灣上空，各地氣溫將明顯偏高，預計下半週北部地區高溫將上看攝氏36度。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-18 11:43:282022-06-18 11:54:15

由於太平洋高壓逐漸西伸與鋒面北退，今（18）日全台都是晴到多雲的穩定天氣，各地晴朗炎熱，加上西南風過山沉降增溫，東南部地區可能出現焚風，在上午10時54分台東大武已經出現攝氏36.6度高溫，花蓮富源上午也有攝氏35.3度。中央氣象局資深預報員陳伊秀指出，今日全台高溫約在攝氏32到34度之間，紫外線指數偏高，民眾外出記得要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。而氣象局也發布高溫資訊，今日屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。台北市、台東縣，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

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▲氣象局發布高溫資訊，今日東南部地區有焚風發生的機率，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局發布高溫資訊，今日東南部地區有焚風發生的機率，中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。（圖／翻攝中央氣象局官網）
陳伊秀指出，未來一週各地天氣普遍都相當晴朗，今明（6/19）兩天受到西南風影響，清晨至上午南部地區偶有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及各山區容易有局部短暫雷陣雨，但主要降雨多集中在山區為主。下週一、週二（6/20~6/21）東南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭及花蓮、各山區容易有局部短暫雷陣雨。下週三到週五（6/22~6/24）太平洋高壓逐漸西伸到台灣上空，各地雲量變得更少，大多維持晴到多雲，午後降雨也侷限在山區為主。

氣象局提醒，今明兩天各地高溫大約在攝氏32到34度之間，不過下週後段受到高壓籠罩影響，氣溫會再往上升，預期北部地區高溫將上看攝氏36度，其他地區高溫也有攝氏34到35度。

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