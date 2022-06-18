烏克蘭離加入歐盟更進一步？外媒分析為何蒲亭老神在在

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英國諾丁漢大學比較政治學助理教授威爾丹尼爾（Will Daniel）指出，歐洲領導人利用烏克蘭可能加入歐盟一事來展現他們的團結，但候選國跟成員國仍然是2個概念，在實踐上仍有差別。
德國馬歇爾基金會安全與國防高級研究員布魯諾·萊特（Bruno Lété）則表示，入歐程序及談判非常複雜，也不意味著就會以成功畫下句點，以土耳其為例，該國自1999年以來一直是候選國，但至今都還沒能正式加入歐盟，類似的例子還有北馬其頓和阿爾巴尼亞等國。
萊特提到，儘管領土完整不是加入歐盟的正式條件，但每個人都明白，在加入歐盟之前，你需要能控制自己的領土，但從2014年以來，克里米亞半島被烏克蘭吞併後，莫斯科支持的分離主義分子便控制了烏東的頓內茨克和盧甘斯克地區，現在隨著戰爭爆發，烏克蘭的領土完整性正遭受進一步侵犯：「我們可以預期，俄羅斯將試圖破壞烏克蘭的領土完整...目的是阻止歐盟談判的快速進展。」
欲加入歐盟的國家，都需要證明自己在歐盟要求的多個面向，包含經濟、司法、外交等，都符合標準，但烏克蘭也許需要數年甚至更久的時間，才能恢復和改善自身狀況，並獲得所有歐盟國家的認可，而戰爭則使事情更複雜化，烏克蘭的注意力和資源可能被迫投入在戰爭上，能用與歐盟談判的部分更少了。
此外，擁有4千多萬人口的烏克蘭，一旦加入歐盟，將有人口上的優勢，成為歐盟的重要成員。以歐洲議會為例，700多個席位是按成員國的人口劃分的，人口越多，能獲得的席位越多，並按立場組成跨國黨團，比如德國有96席、法國和義大利各有79和76席，小國馬爾他則是6席，如此可能導致席位重新分配，並影響其他國家的利益，因此當談到正式接納某國成為會員時，歐盟內部仍然存在分歧。
蒲亭不反對烏克蘭加入歐盟的理由，是他認為歐盟是經濟聯盟，雖然他不覺得該組織會樂意提供烏克蘭所需的巨額經濟補貼，但比起北約，歐盟較能提供的應是重建方面的援助，而非大量的重型軍事武器；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週五亦曾表示，俄羅斯正在密切關注烏克蘭申請加入歐盟，特別是涉及歐盟27個成員彼此加強防務合作的部分。