「行動醫療車」開往偏鄉　助擁高品質醫療

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高雄醫學大學楊俊毓校長表示，1954年創立的高雄醫學大學，在1958年就開辦全臺第一個「山地醫師醫學專修科」，培養原住民醫學人才，學成後返回部落服務，成為臺灣原住民醫療健康最重要的守護者；近年來更積極推動「大學社會責任實踐計畫」，在原鄉進行人才培育、部落創生及高齡照護等，實踐「哪裡有需要就往哪裡去」的高醫精神，迄今已有46名校友榮獲醫療奉獻獎得主，為全國各醫學大學之冠。
挹注社會資源 強化偏鄉醫療
高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，高醫附設中和紀念醫院自2001年開始承接健保署「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，已默默耕耘高雄桃源、那瑪夏及茂林3區超過20年，不管是颱風、豪雨都沒間斷過，甚至在2009年的莫拉克風災，山崩落石、橋垮路塌、道路顛簸，也沒有退卻，始終站在偏鄉醫療服務的第一線，未來也會將服務觸角延伸到臺灣每個角落。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54127
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