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「行動醫療車」開往偏鄉　助擁高品質醫療

「行動醫療車」開往偏鄉　助擁高品質醫療
「行動醫療車」開往偏鄉　助擁高品質醫療

健康醫療網

2022-06-18 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「一台車『凸』（台語）全台灣」不止是廣告用詞。在中央健康保險署的媒合下，國際扶輪3502地區桃園桃花源扶輪社，捐贈一輛行動醫療車給高雄醫學大學附設中和紀念醫院，將載著捐贈者與醫者的愛心上山下海，帶來亟需的人道關懷及醫療資源，讓偏鄉居民不用出遠門，就可就近在車上享受便利又貼心的醫療服務。

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將行動醫療車　化身行動診間

高雄醫學大學楊俊毓校長表示，1954年創立的高雄醫學大學，在1958年就開辦全臺第一個「山地醫師醫學專修科」，培養原住民醫學人才，學成後返回部落服務，成為臺灣原住民醫療健康最重要的守護者；近年來更積極推動「大學社會責任實踐計畫」，在原鄉進行人才培育、部落創生及高齡照護等，實踐「哪裡有需要就往哪裡去」的高醫精神，迄今已有46名校友榮獲醫療奉獻獎得主，為全國各醫學大學之冠。

挹注社會資源　強化偏鄉醫療

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，高醫附設中和紀念醫院自2001年開始承接健保署「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，已默默耕耘高雄桃源、那瑪夏及茂林3區超過20年，不管是颱風、豪雨都沒間斷過，甚至在2009年的莫拉克風災，山崩落石、橋垮路塌、道路顛簸，也沒有退卻，始終站在偏鄉醫療服務的第一線，未來也會將服務觸角延伸到臺灣每個角落。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54127

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