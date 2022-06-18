孩童確診康復後影響學習？專家：若擔心可補充保健品

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林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲指出，確診懷孕的婦女，造成早產的比例較高，另外也會有胎兒過小，嚴重時引發中重症的情況，而新生兒住進加護病房的比例也相對高，但國外研究報告數據顯示，如果孕婦施打疫苗，對新生兒有保護作用，新生兒抗體保護力可以持續到寶寶出生後6個月。若不幸感染，寶寶也大多為無症狀或輕症，流鼻水、咳嗽或發燒，中重症相對少。他也分享林口長庚確診孕產婦的狀況，與醫院處置建議。
至於確診產婦能不能親餵母乳？江明洲表示，有打過疫苗或確診的產婦，其母奶有相對的抗體，產婦若確診幾天後，實際上只要做好感控是可以親餵哺乳的，但也要醫院有感控的處理，媽媽在哺乳過程中需配戴口罩、做好手部與乳房的清潔。如果隔離期間無法親餵，過去有過討論，母乳得巴式消毒，但實際上母乳本身不需滅菌，唯母乳運送的外包裝需要適當的清消。
馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任、同時也是台灣兒科醫學會秘書長的彭純芝，則針對兒童新冠病毒感染的長期影響分享。她說近來大家對長新冠有諸多討論，一般感染後3個月內，或持續至少2個月，有喘、咳嗽、睡眠品質不佳、頭痛或認知遲緩都算是，但國外主要研究都是針對大人，兒少部分較少，主要是兒少很難描述症狀。
再來是，兒少的長新冠症狀其實很難認定，也就是說這些症狀到底是病毒導致的，或是影響到心理而導致的，其實很難講。但可以確定，如果有打疫苗，之後發生長新冠的機率會比較小。不過，會上也提出一項莫斯科研究，表示1/4住過院的染疫孩童，之後幾乎都有後遺症問題，尤其有過敏病史或過胖孩童更是高風險族群，呼籲父母留意警訊症狀。
兒科醫學會理事邱南昌也指出，在他門診裡也有家長帶小孩來，懷疑是不是因為得過新冠肺炎，而有上述這些後遺症，但他會問確診當時嚴重程度如何，是不是真的對器官組織造成影響，再來安排後續檢查，強調有時候是心理的問題，要給予病人與家屬信心，有時候一句「不要擔心」會讓大家更安心，也更樂觀去看待確診這件事。
而不少家長擔心，孩童若確診新冠肺炎，康復之後會影響學習力下降？為此，會上專家皆表示，「不一定是真的，需要更多文獻資料來佐證」，就如同前述所說，家長認為的後遺症是否是病毒造成的，還是心理因素造成的，還需要更多科學資料來證明，有時候也可能是自律神經失調，但這也讓大家關注到，不只要看病毒對孩童的影響，也要關心疫情時代下，孩童的身心靈狀況。如果家長還是擔心，也可適時補充D、鋅、K2或益生菌等保健品。