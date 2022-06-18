烏克蘭稱損失50%重裝備　又遇美國停售灰鷹無人機

烏克蘭陸軍後勤司令卡佩恩科（Volodymyr Karpenko），近日接受美國《國家防衞雜誌》訪問，證實在俄烏戰爭中損失50%重型武器庫存，坦言來自西方的援助遠不及烏克蘭的真實所需。另一方面，也有外媒引述消息人士指出，美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」無人機的計畫已先暫停，原因是擔心無人機可能落入俄軍手中，造成機密技術外洩的風險。
綜合外媒報導，卡佩恩科聲稱，烏軍1個旅的警戒線約40公里，需要40個旅應付戰鬥衝突，每一個旅需要100輛步兵戰車、30輛坦克及54門火炮。而單單就重型武器的情況來說，大約有30%至40%，有時高達50%裝備折損的原因是實際戰鬥，而烏軍在俄烏戰爭中已損失約50%的重裝備，包括約1300輛步兵戰車、400輛坦克及700門火炮。
烏克蘭副國防部長沙拉波夫（Denys Sharapov）則表示，雖然已陸續收到西方援助的武器，但只能滿足所需的10至15%，因為隨著戰事仍在激烈進行，武器的消耗速度相當快。
除了火炮及炮彈外，沙拉波夫也聲稱，烏軍尚需步兵戰鬥車、作戰載具、戰車、防空系統與多管火箭系統，並認為西方向烏克蘭運送武器的速度過慢，批評不是所有西方政客都真的明白烏克蘭的局勢有多嚴峻。
此外，還有英國媒體引述知情人士透露，白宮雖已批准出售MQ-1C「灰鷹」無人機給烏克蘭，卻遭到國防技術安全管理局反對，指雷達及監控設備一旦落入俄羅斯之手，對美國將構成安全風險。
不願具名的五角大廈官員表示，高層正在檢視是否繼續這項軍售案，但還無法確定何時會做出最終決定。有個折衷的辦法是替換MQ1C原本的雷達及感應器，改以簡易儀器代替，可即便如此也需要數月時間。