器官捐贈延續生命希望　新竹臺大分院響應619器捐紀念日

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新竹臺大分院社會工作室鄭芷伃社工師說明，台灣在1987年6月19日公佈了《人體器官移植條例》，成為亞洲第一個有器官移植法律的國家，也展開了器官捐贈移植嶄新的一頁，而衛福部在2015年開始擇定6月19日為「器官捐贈紀念日」。
等候器官移植人數多 僅百位獲大愛器官捐贈移植
根據器官捐贈移植登錄中心資料顯示，111年等候器官移植的人有一萬餘人，然而接受大愛器官捐贈移植卻僅百位，還不到2%的比例，仍有多數的病人在等待適合的器官。
去年5月國內因新冠疫情爆發啟動三級警戒，各醫院非但無法舉辦器捐宣導活動，甚至也不能進行跨院移植，以致於期間國內每月器官捐贈移植媒合例數幾乎都是個位數；疫情衝擊器官捐贈率創新低，去年逾千名重症患者等不到適合器官離世。
器官捐贈 延續生命希望
社會工作室林世媛主任說，基於個人生前的意願或家屬的同意後，將身上良好可用的器官或組織，捐贈給器官衰竭急需器官移植的病人，讓他們能夠延續生命，改善未來的生活品質，繼續貢獻社會。
林世媛主任提及，若能夠提早做好準備，與親人展開對話，或許當死亡來臨，面對器官捐贈的掙扎便能迎刃而解，也能在助人大愛中獲得安慰與復原的力量。歡迎民眾踴躍支持與參與，一同加入器官捐贈的行列，給更多等待器官捐贈者，延續生命無限的希望，讓生命發光發熱，讓愛無限延伸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54112
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