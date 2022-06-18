中重症+402例！6歲童打1劑BNT疫苗確診 隔日肺炎住加護
中央流行疫情指揮中心表示，今（18）日國內新增53643例本土個案，其中有402例中重症，醫療應變組副組長羅一鈞透過影片表示，今有2例兒童重症個案，分別為6歲與1歲男童，兩人都沒有慢性病史，6歲男童因肺炎目前仍在加護病房插管治療，1歲男童經診斷為哮吼，6月9日已康復出院。
羅一鈞說明，這兩名兒童重症，一位是6歲男童，他本身沒慢性病史，在6月10日有接種BNT疫苗，但隔日就因為是接觸者而進行快篩，陽性確診，6月12日發燒到39度，有輕微咳嗽、腹瀉症狀，6月13日因呼吸困難、全身發紫，家人到急診，醫師發現有胸凹、呼吸帶喘鳴聲，經x光顯示兩側都有肺炎，因呼吸窘迫插管住進加護病房使用呼吸器，使用類固醇、瑞德西韋等治療藥物，目前仍在救治中。
另外一位個案為1歲男童，羅一鈞指出，該名個案沒有慢性病史，他是在5月29日有發燒、咳嗽、流鼻水、聲音沙啞等症狀，隔日快篩陽性，5月31日因呼吸困難，發現有胸凹到急診，後因呼吸窘迫插管住進加護病房，使用瑞德西韋藥物，經治療後順利好轉，已於6月1日拔管移除呼吸器，並在6月9日康復出院，這例經醫師診斷為哮吼個案
據統計，目前國內累計有61例兒童重症個案，增加今天哮吼1例，累計有6例哮吼個案；肺炎個案增加1例，累計肺炎（含細支氣管炎）有12例。兒童死亡個案數，則維持17例。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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