和百隻蟑螂共住30天！勇者得「極豐厚獎金」 千人求參加
蟑螂是許多民眾的惡夢，肌肉猛男見到也可能縮成一隻小奶貓。美國北卡羅來納州一家害蟲防治公司，將眾人的恐懼極限值調到最大，徵求自願者加入計畫，讓公司將100隻美洲蟑螂放進家裡，與其同吃同住30天，雖聽起來相當荒唐，但公司也祭出自願者將得2000美元獎金（約台幣6萬元），沒想到一週內竟收到2500多封報名信。
據美國全國公共電台（NPR）報導，害蟲防治公司The PestInformer上週於官網發布公告，徵集自願者參加該公司為期30天的研究，主要內容是測試多項DIY殺蟑方法的成效，公司首先會將100隻體型極大的美洲蟑螂放進參與者家中，再確認各種殺蟑計畫的功效。自願者協助公司測試，相對的公司也會支付參與者2000美元的獎金（約台幣6萬元）。
公司所有人佛洛伊德（David Floyd）藉電子郵件透露給NPR，當初其實只打算在全美尋找5到7個家庭自願者，殊不知公告發出後，民眾熱情響應，在不到一週的時間就收到超出2500名申請者的報名，「我們對這項研究感到興奮，有預料會收到一些回應，但沒想到會一下子爆紅，申請表單都快處理不來了！」。
其實申請者還須滿足以下條件，得年滿21歲，自有房屋或取得屋主書面許可，且在研究期間，除了公司提供的除蟑方式，其他殺蟑動作一律禁止。公司也保障使用的除蟑方法必不會對人體及寵物產生危害，實驗結束也會讓房屋回歸至無蟑狀態，在確保所有蟑螂被消滅之前，一切處理完全免費。（編輯：李惠婷）