阿富汗首都錫克廟傳爆炸　槍手扔手榴彈至少2傷

（中央社喀布爾18日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一座錫克教廟今晨傳出爆炸，廟方人員說，廟內當時約有30人，但不清楚是否有人死傷。內政部和目擊者說，有槍手闖入，投擲至少一枚手榴彈致兩人受傷。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導，廟方人員說：「我們不知道其中有多少人活著或死亡。塔利班（Taliban）不讓我們進去，我們不知道該怎麼辦。」阿富汗現由奉行伊斯蘭基本教義的塔利班掌權。目前不清楚誰是此案幕後黑手。阿富汗「黎明電視台」（Tolo）播出的畫面顯示，這個區域冒出濃濃的灰煙。錫克教（Sikh）團體的領袖辛赫（Gurnam Singh）告訴法新社，他聽到廟內傳出槍聲和爆炸。內政部發言人塔科爾（Abdul Nafi Takor）說，一枚手榴彈炸傷了錫克教團體的兩名成員；幾分鐘後，一枚汽車炸彈在這個區域引爆，但未造成傷亡。目前僅約有200名錫克教徒住在阿富汗，遠低於1970年代大約50萬人。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110618輪胎行大火釀8死！4大4小死因「四度燒灼傷碳化」不解剖俄經濟論壇西方多缺席 蒲亭演說因駭客攻擊延遲聯合國：習近平執政 求庇護逃離中國人數創新高美聯社：拜登稱不擋俄國 恐致中國有膽接管台灣