確診吃西藥仍鼻塞？中醫授「按摩4穴位」暢通呼吸

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奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾表示，針對部分新冠病人進行西藥治療後，症狀未獲緩解，會再給予3天的公費清冠一號中醫成藥，僅提供新冠確診者服用，主要功效為疏風解表、清熱化痰，對於發燒、喉嚨痛、咳嗽、黃稠痰等屬於中醫風熱症狀可有效緩解。然而，針對肌肉痠痛嚴重、高燒、胸悶喘促、鼻塞、腹瀉等風寒或寒濕證的病人，中醫師會再斟酌搭配其它辛溫解表或芳香化濁藥物治療。
上述個案李小姐在經過3日服藥清冠一號後再次視訊回診，頭重及倦怠乏力已有改善，但仍聞不到味道，還伴有鼻塞、濃濁鼻涕倒流、呼吸不暢等症狀。梁祐爾經中醫辨證，再給予3日科學中藥治療後，嗅覺恢復7成，痰及鼻涕也由黃轉白，咳嗽逐漸減緩，整體明顯進步，只剩些許咽喉卡痰感覺。
肺氣不通導致嗅覺喪失，按摩4穴位緩解
中醫認為「鼻是肺的外竅」，且「肺氣通於鼻而能知香臭」。梁祐爾說明，這是指當肺氣不通時，連帶會產生嗅覺障礙，故多數病人同時有鼻塞的症狀，此時治療選用辛開鼻竅的藥物，如：辛夷、白芷、蒼耳子，同時也衛教病人在家可自行按摩印堂、迎香、鼻通、新吾等穴位。
梁祐爾指出，部分確診病人在解隔離或出院後，仍有咽乾、咳嗽、痰少難咳、呼吸不順情形，常會透過視訊觀察病人的舌苔厚度及舌色、或解隔後回門診把脈，考量「痰飲」的存在，並判斷有沒有氣陰受損、或殘留肺熱。
在中藥治療上，常用化痰飲中藥，會加入養陰、補氣、宣肺等清熱藥物，來解決餘留的呼吸道症狀；且也常看到伴隨有失眠、耳鳴、頭痛、心悸等自律神經失調相關症狀，會搭配以疏肝理氣的方式治療。
此外，病人體質也會影響病情，例如：習慣晚睡、熬夜、或貧血、平常營養攝取不足等「氣陰不足」體質，舌象常為舌胖或苔少，在高燒、感染後較容易有心悸、動多會喘的後遺症；而喜歡吃冰、飲冷，原本消化功能不佳、舌苔白厚的民眾，染疫後容易發生食慾不振、腹瀉腹脹等「中焦濕滯」的表現。
緩解染疫後遺症「養肺茶飲」藥方
梁祐爾提供一帖「養肺茶飲」藥方，適合染疫後有喉乾、咳嗽、少痰、疲憊等後遺症狀的病人飲用，可補肺清肺熱、止咳化痰：
藥方：沙參3錢、百合3錢、桑葉3錢、陳皮2錢
做法：以1,500毫升水，放入藥材，先開大火煮沸，再轉小火續煮10分鐘即可，服用時以溫熱較佳。
梁祐爾提醒，透過視訊診療，病人逾半數症狀可在服藥5日～1週內獲得緩解，建議應多休息、補充營養，若快篩陰性後還有咳嗽、痰、活動性喘、心悸、頭暈頭痛、失眠焦慮等新冠肺炎後遺症，可預約一般中醫視訊門診接受辨證治療，或於自主管理屆滿後至本院中醫門診就醫調理。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：確診後吃西藥，仍鼻塞、聞不到？中醫教按摩「4穴位」暢通呼吸
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54106
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