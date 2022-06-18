不可輕忽的「鎂」－逆轉重症的神來一筆

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長久以來，鈣質頂著「維護骨骼健康」的光環，被譽為日常保健必需的營養素，額外補鈣顯然成了一種全民運動，鈣的總攝取量也成為公共健康的另一層隱憂。根據幾項大型研究明確顯示，當鈣的攝入量超過一定程度，罹患心血管疾病的機會和總死亡率都會增加！
鎂就是鈣的專屬的解毒劑，可以修復鈣沉積所造成的細胞損傷，鎂讓細胞內過多的鈣和鈉排出，並讓鉀可以從血液中順利進入細胞，若是增加細胞內鎂的濃度，便能自然而然解除所有疾病進程中過增的細胞內鈣；細胞吸收越多鎂，就會有越多的鈣被置換而排出於外。
隱性缺鎂導致細胞功能障礙
「鎂」有助改善神經性疾病及自律神經失調，還能夠增進神經傳導，改善神經肌肉的協調性，因而在神經系統中，具有重要的地位。在某項隨機對照的憂鬱症治療試驗中，鎂補充劑對於輕度至中度症狀的成年患者，具有明顯助益；另一項雙盲對照試驗，特別針對血中鎂濃度低下的憂鬱症患者，也顯示鎂劑能夠大幅緩解病況，當然也改善他們的血中鎂濃度。
多項研究發現，攝取鎂有助於肺功能的健全。鎂能夠改善或有助於預防多種肺功能不全症，而且至少有3種正面功效：在血管擴張和支氣管擴張上有強效作用，有助於調節支氣管收縮劑的釋放，並具消炎功效。
「鎂」中不足會有骨科問題
鎂有一項為人所熟知的功效，就是刺激造骨細胞的增生。當人體缺鎂而減少骨骼形成，最終就會導致骨質缺乏症，亦即骨質疏鬆的最初階段，因為這種狀態，不僅抑制造骨細胞的活動，還會促進破骨細胞的活動。
有項針對已停經的骨鬆患者研究，發現這些人的血中鎂濃度，比對照組的正常人還要低，可知骨骼中的礦物質密度，也和鎂濃度直接相關。這些研究結果在在顯示骨骼中（和全身）的鎂儲量，是維持骨骼健康的重要元素，而且優質的鎂離子補充劑，對於預防和治療骨骼疾病都非常重要。
關於偏頭痛症狀 「鎂」是天然止痛劑
偏頭痛是一種使人乏力的常見病症，偏頭痛的症狀，多半可能是由於過度收縮的血管急速擴張，在血流突然恢復時所產生的「沖刷」而造成。
研究顯示，當血流受限或阻斷一段時間之後又重新恢復，鎂會大幅減少因氧化壓力而造成的損傷。鎂能夠使收縮的血管（血管擴張）自然放鬆，同時又可減少氧化壓力，這樣的雙重功效，讓人期望它能夠施用於治療偏頭痛，而且最好能比血管擴張劑，更能應付促氧化活性反應。
本文摘選自《鎂．逆轉疾病：脫鈣、心血管、癌症之專屬解毒劑 》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54101
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