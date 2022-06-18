COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／第三罰故意不進卻違例　朱雲豪：處理上可以更細膩

▲朱雲豪。（圖／攻城獅提供）
▲朱雲豪。（圖／攻城獅提供）

記者黃建霖/新竹報導

2022-06-18 21:11:24

新竹街口攻城獅今日以102:101逆轉富邦勇士，總冠軍賽以1:0領先。攻城獅前鋒朱雲豪在讀秒時刻的3次罰球至關重要，而賽後他也分享了自己那次罰球的想法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽最後時刻，朱雲豪三分出手被張宗憲犯規，比賽時間剩下1.58秒，他的3次罰球至關重要。結果他第一罰沒進，第二罰命中，第三罰則是進場過早違例，攻城獅取得1分領先。下一回合富邦暫停後發生失誤，比賽就此結束。

談到當時的出手，朱雲豪表示自己出來接到球，知道快沒有時間了，因此就想快點處理掉，「他有犯規就算我賺到，希望以後能把這種球處理的更細膩一些。」

而關鍵第三罰出現違例，朱雲豪坦言拿時候是想故意罰不進，讓比賽時間走完。「那時候沒罰進是刻意的，但進場過早，下一次若有一樣的情形要修正一下。」

至於富邦的最後一擊，富邦主帥許晉哲坦言球隊沒有按照自己的部屬執行，「但這是我的錯，但後來辛巴上來後我一直猶豫是要誰要出手，因此是我的錯。」

PLG／差點被富邦快攻跑死　林冠綸：開賽心態太軟弱

PLG／張宗憲爭議三分犯規　許總：判決影響勝負非常可惜

PLG／關鍵吹判！攻城獅克服23分落後　首戰逆轉富邦

羽球／化解5賽點！戴資穎大逆轉陳雨菲　闖印尼賽決賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀