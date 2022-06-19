央行升息減為半碼！台幣短線恐偏弱 匯銀：留意外資動向
美國與台灣央行相繼升息，新台幣周線連3黑，累計1周下來貶值1.36角，貶幅0.46%。展望後勢，匯銀提醒，短線要留意台灣央行升息半碼後外資進一步動向，尤其台灣央行縮減升息幅度至半碼，預計台美利差持續擴大，恐不利新台幣走勢，短線可能會偏弱整理。
台灣央行6月16日召開第二季理監事會議並宣布一致決議調升政策利率0.125個百分點（半碼）、重貼現率升為1.50%，連2季升息。雖然新台幣兌美元利率決策公布後隔天，6月17日終場翻升收29.72元，但台股終場下失197.35點，收在15641.26點，外資在台股賣超新台幣176.7億元，並偏向匯出，但累計1周下來仍貶值了1.36角，周貶0.46%，周線也連3周收黑。
匯銀人士分析，美國聯準（Fed）一口氣升息3碼，市場預期台美利差擴大，但新台幣走勢主要仍看外資臉色，接下來要觀察外資是否進來投資台股，這才是決定台幣後續升貶的關鍵，先看看台股能不能穩定下來。
由於台灣央行為控管通膨及維持物價穩定，持續採取緊縮性貨幣政策，只是央行卻縮減升息幅度至半碼，在預計台美利差持續擴大之下，匯銀人士認為不利新台幣走勢，短線可能會偏弱整理，並留意升息半碼後，外資進一步動向。