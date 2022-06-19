COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

澳門爆發疫情　全民展開核酸檢測

▲澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前至少發現12例陽性個案。官方宣布，澳門進入即時預防狀態，並決定從今天中午至22日進行全民核酸檢測。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前至少發現12例陽性個案。官方宣布，澳門進入即時預防狀態，並決定從今天中午至22日進行全民核酸檢測。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-06-19 12:14:00

（中央社台北19日電）澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前至少發現12例陽性個案。官方宣布，澳門進入即時預防狀態，並決定從今天中午至22日進行全民核酸檢測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據香港電台、香港01等媒體報導，澳門政府宣布，根據評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發的風險極高，凌晨1時起，進入即時預防狀態。根據風險高低的程度，採取封閉和管控措施。

澳門政府今上午舉行疫情記者會，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，此次澳門疫情傳播快速，預計出現確診個案一定不會少於12例，較以往任何一次疫情嚴峻，呼籲所有在澳門的人士應儘快預約核檢。

據介紹，有關人士是到澳門鏡湖醫院求診，目前發現至少10名居住在豔麗大廈人士核酸檢測呈陽性，有2例相關聯核檢陽性，相關疫調工作仍在進行。

根據疫情防控需要，從今日早上6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

另外，澳門特區政府教育及青年發展局宣布，由於澳門進入即時預防狀態，為配合疫情防控工作，高等院校及非高等教育學校即日起必須暫停所有教學活動，直至另行通知。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110619

北京疫情趨緩　深圳發現病例展開疫調

洪患襲擊孟加拉與印度　至少59死百萬人受困

真心話？譚德塞遭爆私下認新冠病毒「由武漢實驗室外洩」

中國廣西嚴重洪災！古都暴雨釀4死1失聯　大學變水上餐廳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀