7月初進口45萬劑莫德納　6月底討論6個月至5歲幼童接種

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國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑 為91.15%，第2劑 為82.6%，第3劑為69.44%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.35%，累積施打已超過5674萬人次。
指揮中心表示，截至6月17日，6歲至11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約0.9萬人次。5歲至11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約77.5萬人次，輝瑞第2劑疫苗將由地方政府依接種間隔自6月22日起逐續安排合約醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形於6月底至7月初校園接種。
12歲至17歲青少年第3劑截至6月17日施打約56.7萬人次，接種率達47.5%，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底；75歲以上長者第1劑為80.1%，第2劑為75.0%，第三劑為63.9% ；65至74歲長者第1劑為89.5%，第2劑為86.4% ，第3劑為77.7%。
蘇貞昌指出，目前各廠牌疫苗量能皆屬充足，而5歲以上的各年齡層皆已依不同疫苗廠牌進行施打作業，指揮中心也已累積相當程度的經驗，對於未來可能在各年齡層及各劑次擴增施打對象的情形，請指揮中心也要做好準備。
蘇貞昌說，指揮中心應預先妥適配置施打站，尤其是未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使其能在充分資訊下做出決定及準備。