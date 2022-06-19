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7月初進口45萬劑莫德納　6月底討論6個月至5歲幼童接種

▲行政院長蘇貞昌今（19）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（19）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-19 13:40:022022-06-19 13:41:53

行政院長蘇貞昌今（19）日召開擴大防疫會議。指揮中心指出，預計月底前召開ACIP會議，討論滿6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，並已簽訂莫德納疫苗2000萬劑採購合約，預計7月初先進口約45萬劑莫德納疫苗，約可供應90萬名幼童。

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指揮中心說，後續會依ACIP會議專家建議，及將依疫苗仿單適應症變更及供應情形，請地方政府規劃接種作業及進行衛生單位人員接種相關教育訓練事宜；有關BNT疫苗幼兒劑型，將持續與廠商洽談契約變更及後續疫苗供應事宜。

國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑 為91.15%，第2劑 為82.6%，第3劑為69.44%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.35%，累積施打已超過5674萬人次。

指揮中心表示，截至6月17日，6歲至11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約0.9萬人次。5歲至11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約77.5萬人次，輝瑞第2劑疫苗將由地方政府依接種間隔自6月22日起逐續安排合約醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形於6月底至7月初校園接種。

12歲至17歲青少年第3劑截至6月17日施打約56.7萬人次，接種率達47.5%，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底；75歲以上長者第1劑為80.1%，第2劑為75.0%，第三劑為63.9% ；65至74歲長者第1劑為89.5%，第2劑為86.4% ，第3劑為77.7%。

蘇貞昌指出，目前各廠牌疫苗量能皆屬充足，而5歲以上的各年齡層皆已依不同疫苗廠牌進行施打作業，指揮中心也已累積相當程度的經驗，對於未來可能在各年齡層及各劑次擴增施打對象的情形，請指揮中心也要做好準備。

蘇貞昌說，指揮中心應預先妥適配置施打站，尤其是未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使其能在充分資訊下做出決定及準備。

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