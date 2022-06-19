正式參選市長！蔡適應：不讓基隆走回頭路

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蔡適應表示，昨日選對會建議徵召他參選基隆市長，他要感謝選對會召集人蔡英文，還有各名成員，更要感謝林右昌的推薦、以及市民推薦，讓他有機會繼續在林右昌基礎下，為基隆市民努力，接棒一起加油。
林右昌則說，他上任之初，基隆是失業率最高、離婚率最高、自殺率最高城市，是最不快樂、最不幸福，市政滿意度調查都是吊車尾。在短短7年多時間，他帶給基隆市民信心、希望，這樣的未來性一定要延續下去，蔡適應是不二人選。
林右昌表示，基隆在他主政前，國民黨主政了幾十年，留下的是基隆的殘破，在國民黨時期是年年舉債，他執政前的短短10年，舉債超過100億，在他執政後，把基隆負債從124億到現在不到70億，負債比例從47.36%到不到30%。
林右昌指出，蔡適應是公督盟評鑑表現非常優秀的立委，由蔡適應接棒，在他後面繼續已經擘畫好的藍圖跟願景延續下去，他對蔡適應有信心，也對未來基隆進步與信心。
至於國民黨基隆市長參選人謝國樑，邀時代力量基隆參選人陳薇仲公開辯論，陳馬上承諾參加。蔡適應說，過去參選時，辯論會他都勾同意，他的對手都是國民黨但都是不同意，他期待就相關議題討論，透過一次又一次論述，讓民眾了解基隆的發展。