新疆貨禁令上路！美國打擊強迫勞動 21日起全面禁止入關
美國總統拜登去年底簽署防止維吾爾族強迫勞動法案，可謂對中國新疆的重拳制裁，而這項法規也即將在21日上路，官員表示試圖進口新疆產品的美國企業都將被嚴格審查，包含蕃茄、棉花和太陽能板原料多晶矽等所有新疆生產產品皆列為強迫勞動商品，相關企業想申請豁免的條件極高。
綜合媒體報導，自下週二（21日）起，美國將全面禁止中國新疆產品進口，依據法案是拜登總統自去年12月正式簽署的《防止維吾爾族強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），該法要求法案生效後的180天內開始執行，包含美國貿易代表署（USTR）、國土安全部、國務院、勞工部、司法部和商務部等單位將組成執法小組，向國會報告執法成果；而美國海關與邊境保護局（CBP）則負責排除、扣留或沒收來自新疆地區的所有商品。
這些商品包含從蕃茄製品到太陽能電池板等各類產品，除非進口商和企業能向政府機構證明這些商品生產過程中「無涉及強迫勞動」，否則當局將一律推定所有來自新疆的商品都使用了強迫勞動，並會按照《1930年關稅法》（1930 Tariff Act）禁止進口這些產品。
此外，美國海關與邊境保護局官員還公布了一份名單，列出了數十家使用強制勞動、需要接受優先執法的企業，美國國安部官員席維爾（Robert Silvers）更表示，美國絕不容許強迫勞動製造的商品進入美國，官方將及時且有力地執行相關法令。
不過美國貿易代表戴琪指出，美國約有85%的太陽能板來源依賴中國，但因為太陽能板產地新疆存在強迫勞動的人權問題，因此美國並未決定是否暫停徵收中國進口太陽能板關稅。
對此，中國外交部發言人汪文斌就曾批評，因為中國是全球光電製造與應用的第一大國，美國是刻意散播關於新疆「強迫勞動」等謊言，目的就是為了把中國從全球供應鏈產業鏈中排除出去。